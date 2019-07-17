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陽台出現意外訪客！靠近一看…竟是鄰居「翹家2個月」愛貓

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實習記者劉芊妤 ／採訪報導

高雄網友黃艷貞下班回家發現陽台出現意外訪客，她越看越奇怪、越看越熟悉，怎麼好像隔壁鄰居走失的愛貓，經過聯繫後，確認是翹家2個月的「小福」，奇妙的緣分讓她笑說，「電視才會出現的情節，竟然真實上演！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪小福。（圖／網友黃艷貞授權提供）

翹家2個月的小福，終於平安回家了。（圖／網友黃艷貞授權提供，下同）

黃艷貞表示，小福會趁主人不在家偷開窗戶遛來我家玩，時間到就會自動回去，不過2個月前飼主在大樓張貼尋找小福的公告，以為再也見不到面，沒想到神奇的事發生了，「前天凌晨回家，發現小橘貓在陽台對狗狗哈氣，靠近一看覺得眼熟，便先用食物誘惑牠進籠。」

請繼續往下閱讀...

隔天早上通知鄰居，對方看到走失的貓咪出現在眼前，激動地抱著牠痛哭，並到醫院做詳細檢查，所幸身體無礙，只有皮膚需要治療照顧。鄰居也表示，「會把防護做好，不再讓牠流浪！」

▲貓咪小福。（圖／網友黃艷貞授權提供）

▲小福身上無外傷，皮膚需要擦藥治療，主人也會加強防護。

黃艷貞把和小福奇特的邂逅分享到臉書社團「愛貓聯盟」吸引許多網友按讚留言，「終於回來了～好棒喔」、「 幸好小福一切平安喔」、「可喜可賀」、「太好了，隔壁鄰居終於可以安心了」、 「知道要回來，已經很幸運了！」、「好厲害！恭喜回家」、「橘貓就算是流浪，照樣肥給你看哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 貓咪翹家喵星人鄰居走失

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