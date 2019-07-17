媽特別預訂米克斯造型蛋糕　汪背對迴避「眼神死」…嫌棄掉頭走

▲菲菲：哼！我不喜歡這蛋糕。（影／網友Meichun Wu 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

馬麻為了慶祝米克斯「菲菲」2歲生日，特地1個月前預訂蛋糕，想製造不一樣的驚喜。豈料菲菲對蛋糕不感興趣，全程冷冷地盯著，眼神充滿鄙視，不管家人說什麼都不願品嚐，最後直接掉頭走掉。馬麻無奈地說，「這麼不賞臉...蛋糕加車錢要1000多塊欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：怎麼可以吃同伴呢！

菲菲過去曾在漁港流浪，警戒心很高，所以有段時間非常怕人，馬麻花時間和牠培養感情，時間一久，原本不安的模樣，也在感受到愛與溫暖後，逐漸卸下心防展開笑顏，神情也充滿著自信。馬麻把菲菲到家的那天，當作牠的生日也代表著全新的人生。

▲菲菲剛到家時，表情有些害怕不安。

影片中菲菲見到蛋糕，馬上轉頭背對，露出嫌棄表情，隨後爸拔把蛋糕放在牠面前，菲菲聞了幾秒後，不耐煩地走回房間。逗趣的是，馬麻以為愛犬害怕蛋糕上的裝飾，就把它拿下來，可惜菲菲堅決不吃，只好拿去餵垃圾桶。

▲馬麻訂製的鮮雞肉蛋糕，結果菲菲一口都沒吃。

▲菲菲現在有爸拔、馬麻、哥葛的疼愛。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友看完紛紛笑說，「太像真的狗，不能吃同類啊！」、「牠不想吃掉自己啦！」、「 眼神說明一切」、「換造型可能就會吃了」、「 牠以為那是真的小狗」、「太像自己了，無法啃下去」、「汪：那麼小一個夠塞我牙縫嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲菲菲：下次買海綿蛋糕給我啦！

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