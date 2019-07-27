腸病毒隔離！主子成萌妹「抗病良藥」　吸完笑：好香喔

▲大口吸貓！（圖／網友陳琳華授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

原來主子還有這功能！網友陳琳華日前在臉書社團「愛貓聯盟」貼出照片並寫道，「腸病毒沒有藥，吸貓最有效！」由於小主人在家自我隔離，看到愛貓「阿妙」便一把抱住，猛吸極品味道，每回吸完都笑說，「好香喔！」馬麻看女兒忘情吸貓忍不住說，「不覺得肉掌更好聞、更銷魂嘛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小朋友和寵物的相處真的百看不膩。

陳琳華表示，阿妙只要緩慢路過，都會被女兒抱起來用力聞 ，「看我們吸貓就跟著模仿，接著進階到吸腳掌，現在一天沒跟阿妙抱抱就渾身不對勁，這大概是一種家庭教育吧！」

▲妹妹：阿妙你想吃什麼？

這天妹妹在家隔離看電視，小手緊抱阿妙埋頭狂吸，表情相當享受，貓皇成為她抗病的良藥。馬麻提到，養貓除了對健康有正面影響，還能培養孩子的責任感，「大女兒會注意阿妙的叫聲狀況與日常是否一樣，進而觀察是不是不舒服或是肚子餓，學習用尊重、愛護的方式去對待動物。」

▲妹妹：我們一起出去玩！

照片吸引許多網友按讚留言，「吸貓可以提升免疫力」、「吸寵物可以防癌」、「吸貓治百病」、「這真的是關禁閉最好的活動」、「吸貓比吸毒好」、「多吸多健康」、「 小小年紀就上癮，以後浪貓都要被他給收服」、「 阿母，妳怎能把極品說出來了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



＊ETtoday寵物小提醒：每個人體質不同，如果生病還是要找專業醫生治療！

▲喵：睡覺好舒服～

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