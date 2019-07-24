忘記帶鑰匙！媽喊「幫我開門」　喵悠哉翻滾打哈欠看戲

▲馬麻出門忘記帶鑰匙，愛貓在裡頭打哈欠看戲。（影／網友Melody Jen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

「吃我的、用我的，居然真心換絕情！」網友網友Melody Jen出門忘記帶鑰匙，瞥見貓咪Lulu在車庫玩耍，於是連喊5聲名字並大聲直呼「幫我開門！」，想不到Lulu只是盯了一眼，下秒繼續悠哉翻滾，Melody Jen好氣又好笑地說，「忘恩負義的貓。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵：在外面叫我幹嗎？還不快點進來。

Melody Jen表示，「我媽在洗澡就放Lulu在車庫玩耍，怕回家突然開門會嚇到貓咪，於是把門鎖上，就看到一隻貓爽躺在裡面。」影片中Lulu癱在地上，聽到熟悉聲音不僅視而不見，反而打哈欠看戲，一副事不關己的模樣，奴才在外吹風20分鐘才順利進入家門。

▲lulu眼神死吐舌。

▲馬麻說：lulu是隻高傲的貓咪，很難被叫過來。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」網友紛紛笑說，「慢慢等吧！」、「妳怎麼會期待牠呢」、「喵：出門忘記帶鑰匙，竟然還在外面PO文嗆我」、「牠一定想甘我屁事」、「喵：好像有聽到什麼聲音(繼續悠哉翻滾」、「三花：怪我囉」、「笑死」、「貓：幹嘛在門外叫我不進來？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：拍什麼照，還不快來服侍我！

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