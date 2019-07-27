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萌妹與街貓「喵語聊天」二重奏　網融化：可愛到狂重播

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一人一貓像朋友般聊天，模樣相當可愛。（影／網友Maggie Liu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Maggie Liu牽車時發現一隻貓咪，女兒興奮地蹲下撫摸，這時貓皇發出喵叫聲，妹妹轉頭跟馬麻說，「牠在講話呢！」接著一起學貓叫，雙方有默契地一搭一唱，形成特別的二重奏。馬麻在臉書分享影片，立刻引來網友熱議，「萌到狂重播！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲萌妹和街貓聊天 。（圖／網友Maggie Liu授權提供）

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▲妹妹興奮地和貓咪聊天對話。

Maggie Liu接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「家中有養貓咪，只是牠不敢靠近小孩，難得有貓陪女兒玩耍，讓她高興得手舞足蹈。」影片中，可以看到妹妹跟喵星人開啟獨特對話，一邊說完另一邊才接著說。妹妹用奶音問馬麻，「牠為什麼一直喵？」馬麻回答說，「牠在跟你塞乃！」一人一貓像朋友般聊天，模樣相當可愛。Maggie Liu也提到，「貓咪外表乾淨身上無外傷、肥嘟嘟的身材好像是這條路「駐點」的討債集團。」

▲萌妹和街貓聊天 。（圖／網友Maggie Liu授權提供）

Maggie Liu提到，周遭環境對貓咪感覺滿友善，身材也圓滾滾的，請大家放心。

▲萌妹和街貓聊天 。（圖／網友Maggie Liu授權提供）

妹妹喜歡動物會幫忙逗貓玩，只是家中主子似乎不領情XD。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」網友紛紛笑說，「怎麼那麼可愛」、「詐騙集團的成員」、「好聰明的貓咪」、「貓咪可以收服全人類」、「很給面子的貓」、「貓咪有種神奇的魅力」、「喵：還不奉上罐罐」、「喵：陪玩那麼久是否該獻出零食了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲萌妹和街貓聊天 。（圖／網友Maggie Liu授權提供）

▲睡姿相當豪邁啊！

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關鍵字： 貓咪主子說話對話

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