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萌汪幫洗車爽躺泡泡堆玩耍！　媽看傻：車子在洗還是你在洗？

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▲米克斯咖啡 。（圖／網友李孟寶授權提供）

洗車場的特別員工。（圖／臉書粉專「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台北飼主李孟寶趁好天氣來洗車，米克斯「啡啡」想當小幫手就一起跟出來，卻不小心越幫越忙！原來馬麻在沖洗車身時，啡啡把自己搞得全身溼答答，爽躺泡泡堆裡翻滾玩耍，她好氣又好笑地說，「到底是車子在洗澡還是你在洗澡？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯咖啡 。（圖／網友李孟寶授權提供）

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▲腿短短的啡啡。

▲米克斯咖啡 。（圖／網友李孟寶授權提供）

啡剛到馬麻家的模樣。

李孟寶表示，啡啡是8年前從收容所領養的，從那時起我開始關注收容所，意會到為何那麼小的孩子沒有選擇權，轉而踏入救援行列，「這條路很辛苦，加上要照顧、送養許多狗狗，內心一直很煎熬，好在有牠陪我走下去。」啡啡本來可以獨享馬麻的愛，隨著狗狗增加，牠不但沒有生氣反而包容接納，和所有的狗狗打成一片，陪著牠們一起等家。

▲米克斯咖啡。（圖／網友李孟寶授權提供）

汪：一起洗比較省水啦！

有趣的是，李孟寶把洗車布放到咖啡的手上，牠還順著輪子弧度擦拭，就像專業的洗車場員工，模樣相當可愛。由於啡啡身上淋濕，李孟寶只好幫牠洗澡，原本預計洗車約15分鐘內就能完成，結果花費更多時間，不過看到啡啡滿足的笑容，她的疲勞全都一掃而空。

▲米克斯咖啡 。（圖／網友李孟寶授權提供）

啡陪著浪浪們一起等家。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「洗車場的辣台妹」、「好可愛喔！」、「哈哈！一起洗，省水」、「幫忙洗 XD」、「好可愛的小短腿」、「一起洗，順便擦車，好孩子 」、「想要汪汪幫忙洗車的服務」、「洗車場的地址在哪？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯咖啡 。（圖／網友李孟寶授權提供）

▲李孟寶說：這條路雖然辛苦，但看到牠們天真無邪的笑容，一切都值得了。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 米克斯洗車領養棄養收容所

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