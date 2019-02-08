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店長圓夢養到鬆獅...13年來員工全被咬　她嘆：米克斯是最好的

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店長圓夢養到鬆獅。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好想養鬆獅犬嗎？不過在飼養之前，你對牠們夠了解嗎？（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

想要養寵物一定要慎重思考。《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》的店長劉曉惠小時候有個夢想，那就是飼養一隻鬆獅犬，在一次因緣際會之下，她順利認養到鬆獅犬Honda（小名：打咕)，並且一手照顧了約13年，但她卻想和飼養廣大的民眾建議，「養米克斯是最好的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

在還沒養寵物之前，店長劉曉惠就經常參加鬆獅犬的狗聚，光是看看、摸摸別人的狗狗足以滿足自己；直到有次遇到一名飼主因為生了小孩，無法同時照顧2隻愛犬，於是就把腳受傷的狗狗留下照顧，而將身體健康的Honda給她認養，從此Honda就這麼走進了劉曉惠的人生。

店長圓夢養到鬆獅。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼Honda很會認人，除了爸拔馬麻和小主人之外，幾乎不會讓別人摸。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

店長圓夢養到鬆獅。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Honda剛到家時大約一歲大，個性非常認人，除了爸拔馬麻和小主人之外，幾乎不會讓別人摸。劉曉惠說，「大部分的鬆獅犬個性比較獨立孤僻，而且也會咬人，我們家這隻也不例外，以前的員工都有被牠咬過的經驗，因為牠很難相處，包括我婆婆都被牠咬了一口，就只是從旁邊經過，莫名其妙的就被咬了。」

13歲的Honda個性和年輕時相比，已經收斂了許多，可能也是因為沒體力能再去咬人；而且因為身體老化的關係，脊椎已經磨損、癱瘓了。劉曉惠表示，「吃東西也要看牠心情，如果不吃醫生說舔個兩口是不夠的，所以有插一支鼻胃管，強迫牠進食，這才能補充牠的營養。」

店長圓夢養到鬆獅。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Honda因脊椎受損導致癱瘓，馬麻每天都要給牠擦身體和活動經絡。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

難過的是，Honda已於去年12月離世，大體個別火化，骨灰埋在家中後方的橘子園，第二顆橘子樹下。劉曉惠透露，感謝頭份恩典動物醫院的謝醫生，在汪汪生病這段期間的醫療急救，謝謝他的幫忙。

店長劉曉惠也想藉這機會，給想飼養鬆獅犬的民眾們一些建議，她說，「雖然鬆獅犬小時候澎澎的，任人擺佈好像很可愛，但等到牠5.6個月大過後，漸漸有了自己的個性，那才是挑戰的開始。飼養之前一定要做功課，養了就是一輩子的事，我會建議不要養鬆獅了啦哈哈！我還是覺得米克斯是最好的，因為牠們很聰明又容易被馴服。歡迎以領養代替購買的方式，去找你們的毛寶貝吧～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊《ETtoday東森寵物雲商店-頭份門市》目前也有些可愛的毛孩待認養，歡迎前來看看喔～

店長圓夢養到鬆獅。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鬆獅犬Honda已經去當小天使了。（圖／飼主劉曉惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 米克斯鬆獅犬東森寵物雲商店領養認養

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