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新成員佔床睡翻　法鬥哥哥「躺地眼神死」：那是我的床

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▲新來妹妹霸佔法鬥哥哥的床。（圖／網友廖托比授權提供）

▲Toby：難道我才是那個不被愛的嗎？（圖／網友廖托比授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

當家裡出現新成員的時候，毛孩會有什麼樣的反應呢？台北市內湖法鬥Toby一直都像老大一樣隨心所欲，家人也都對牠沒輒，沒想到這天姐姐竟帶了隻法鬥妹妹回家，新成員才剛踏入新環境，就霸佔了哥哥的暖床睡翻，這一幕讓Toby看傻眼，只能一臉委屈地躺在冰冷的地板上眼神死，「姐姐，那是我的床...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

姐姐日前在臉書社團「法鬥王國」中PO出Toby和新成員的合照，並開玩笑為照片註解為「托比與托盤」，笑說要將新來的妹妹取名為托盤，甚至引來許多網友為汪汪創意命名，「有托車、托運、托夢、托兒所」、「還好不是托油瓶」、「少了一個托把」、「再一隻托拉庫」、「還有一隻托鞋在哪裡？」考慮了數日後，姐姐決定將3個月大的牠取名為「妹妹」。

▲新來妹妹霸佔法鬥哥哥的床。（圖／網友廖托比授權提供）

▲Toby（後）與新來的妹妹（前）。

法鬥哥哥Toby一向超愛吃醋，只要看見家裡出現別的狗狗，就會馬上變成憂鬱小生，每天扳著一張氣噗噗的臭臉生悶氣，而這次見到妹妹來到家裡也是一樣，每當妹妹追著牠跑時，Toby就會躲到沙發上離得遠遠地，完全不想和對方有任何交流。

活潑好動的妹妹很快就適應家裡的環境，甚至直接霸佔哥哥的床睡得超香甜，就連姐姐看了也無奈笑說，「妳不睡自己的床，偏要睡哥哥的......哥哥的個性就很『菇答（小氣）』。」畫面中可以看到，Toby厭世地躺在地板上眼神死，不時還會偷瞪姐姐，彷彿對妹妹的行為無言卻又沒輒，但身為一個暖男哥哥也只能摸摸鼻子讓步。

▲新來妹妹霸佔法鬥哥哥的床。（圖／網友廖托比授權提供）

▲妹妹才剛到家5天就和哥哥有樣學樣。

網友們看了這則影片後紛紛笑道，「別人的床比較好睡啦」、「金逼哀的哥哥哈哈哈哈」、「反正哥哥也不愛睡床（誤）」、「這樣就可以合理的睡紙箱了」、「沒關係，托比有紙箱就夠了」、「當哥的無奈」、「哥哥一定很疼妹妹哈哈哈哈」、「托比你碰到恰渣某沒法斗」、「托比也是很紳士的」、「比比：不要來煩我，讓我自生自滅吧」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲新來妹妹霸佔法鬥哥哥的床。（圖／網友廖托比授權提供）

▲妹妹：這個家好棒啊！床真舒服♥

▼影片為網友廖托比授權提供

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關鍵字： 法鬥睡覺地板

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