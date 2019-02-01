萌喵早起踏踏「揉吐司」成品超Q彈　網讚：專業麵包師傅

▲這喵師傅看來非常專業呢！（圖／翻攝自推特@yonasawa，下同）

寵物小組／綜合報導

原來喵星人還有這樣的隱藏實力啊！日本推特用戶@yonasawa日前PO出家中愛貓的超萌影片，這天早上主人醒來後到客廳一看，竟發現自家愛貓正在「揉麵包」，只見牠恰巧趴在吐司抱枕上，雙手用力地踏踏揉捏，乍看之下就像隻貓咪麵包師傅一樣，療癒的畫面讓網友全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

推主「マクー」經常分享貓咪的逗趣日常，其中這隻虎斑萌貓有個特殊技能讓人讚嘆不已，就是牠竟然會「揉麵包」，主人將此影片拍下後上傳表示，「清晨的手工麵包工人。」只見可愛的喵喵一早就起床踏踏，對著吐司抱枕又揉又捏，熟練的姿勢就像是個專業的麵包師傅一樣，萌翻眾人。

▲「讓本喵來告訴你，什麼叫好吃的吐司。」

影片上傳至推特後，短短2天狂吸204萬次觀看，許多網友紛紛轉發並笑說，「專業的按摩師」、「為您送上貓手作吐司～」、「哈哈哈哈哈哈好可愛～～～」、「牠在揉麵團做麵包」、「喵：讓專業的來！」、「上輩子是烘培師」、「找到工作了」、「喵包師傅」、貓界的太陽之手......這樣發酵會變快喔」。

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手ごねパン職人の朝は早い pic.twitter.com/G2GVD9qq1m — マクー (@yonasawa) 2019年1月30日

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