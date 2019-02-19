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最可愛Boo逝世滿月　粉絲淚憶：你是我活下去的動力…在天堂好嗎？

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（圖／翻攝自Facebook／Boo）

▲Boo的主人表示，雖然失去Boo很難過，但要繼續前進。（圖／翻攝自Facebook／Boo）

寵物小組／綜合報導

被譽為是全世界最可愛的博美狗「Boo」在1月19日過世，自從主人以感恩與不捨的心情寫下這個不幸的消息，至今已經滿一個月了，最近牠的主人放上Boo和另隻之前過世的狗兒Buddy的合照，勾動粉絲回憶「好想牠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

先前Boo去世的貼文被轉發超過9萬次，許多粉絲至今不敢相信開朗快樂的Boo就這樣突然走了，仍然頻頻回到粉絲頁追憶Boo的可愛身影，還有網友留言說「Boo是我7年來對抗癌症、活下去的動力。」

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（圖／翻攝自Facebook／Boo）

▲主人放上這張照片，提醒自己和粉絲珍惜現在。

就在最近，Boo的主人PO出舊照懷念去世的Boo，他說「Boo和Buddy已經在天堂重聚，我們很確定牠們一定在四處跑來跑去，我們感謝大家從世界各地發來的鼓勵和支持，讓我們感受到被愛淹沒。」

而在情人節當天，Boo的主人也分享了另外兩隻狗狗的照片，希望大家放下悲傷，「很開心我們依然在一起。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Boo）

（圖／翻攝自Facebook／Boo）

▲許多粉絲表示，不時都還是會回到Boo的粉絲頁，回憶牠可愛的身影。

關鍵字： 博美狗Boo心臟病離世網紅狗Buddy

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