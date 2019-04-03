愛笑阿柴「咧嘴哈」萌勾6.2萬粉絲　妹控為「食物」鬩牆

在 Instagram 查看這則貼文 ゆもこ（@yumohiyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 25 日 上午 6:57 張貼

寵物小組／綜合報導

見到毛孩的笑容，一整天的疲憊都煙消雲散了！日本人氣柴犬Hiyori每天都笑臉迎人，總是瞪著圓圓的黑眼睛，咧嘴露出粉舌頭，像是在笑的表情讓人不禁想抱緊處理！Hiyori不僅是奴才的開心果，也是人類妹妹的好玩伴。

主人經常在IG@yumohiyo分享Hiyori的生活，這位柴柴沒有「高難度特技」，藉著一雙大眼睛還有笑嘻嘻的表情，就吸了6.2萬粉絲按讚。照片中，Hiyori散步超滿足，回家露出大大的笑臉，迎接媽媽回家時也笑開懷，想玩遊戲的時候也露出哈哈笑的表情，讓人想拒絕都難。許多網友都說，「只要看到Hiyori，整天的心情就會好多了！」

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在 Instagram 查看這則貼文 ゆもこ（@yumohiyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 15 日 下午 4:06 張貼

當然Hiyori也不是365天、24小時都在咧嘴笑，平時牠也會放空、發呆，只是一臉認真地看著人時，看起來好像小倉鼠，讓人好想親一口！這麼可愛的Hiyori吸引了6.2萬粉絲，不過牠一心向著的除了媽媽就是小奴才了，每天牠都會陪妹妹玩，雖然偶爾為了食物展開「攻防戰」，但妹妹還是超愛跟牠攬牢牢，讓粉絲們都好羨慕。

編按：狗狗咧嘴笑的表情有時候是在散熱，有時候代表「緊張」，務必留意毛孩的狀態，別誤以為笑嘻嘻的表情就是「好高興」喔！

在 Instagram 查看這則貼文 ゆもこ（@yumohiyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 21 日 上午 6:25 張貼