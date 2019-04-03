日本日新丸號4個月捕333頭南極小鬚鯨　包括122懷孕母鯨

▲日本為捕鯨退出國際捕鯨委員會。（圖／達志影像／美聯社）



寵物小組／綜合報導

日本7月起將重啟「商業捕鯨」，該國過去30多年來以「科學研究」為由在南極海域捕鯨，卻遭國際法庭判決「非研究目的」，去年退出國際捕鯨委員。據了解，近日返航的「鯨魚研究船」共捕獲333頭鯨魚，其中包括122頭懷孕的母鯨。

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▲日本捕鯨船「日新丸號」與澳州環保團體「海洋守護協會」(Sea Shepherd Conservation Society)發生過多起衝突。

（圖／達志影像／美聯社）

日本1951年加入國際捕鯨委員會，1982年該組織同意暫停捕鯨，此後日本便以「科學研究」為由，在南極海、西北太平洋等海域捕鯨。鯨魚調查船「日新丸」2018年11月啟航到南極海域研究「南極小鬚鯨」，3月31日結束4個月的航行返日，期間共捕獲333頭鯨魚，包括122頭懷孕的母鯨魚，共計有多達1000噸鯨魚肉。

日本認為有些鯨魚的數量已經增加，2018年9月提出重啟商業捕鯨，然而遭到回絕，遂於12月26日退出國際捕鯨委員會，並於今年7月重啟「商業捕鯨」。日本最後的科研捕鯨船「第七勝丸」也在3月29日出航，所屬的日本和歌山縣漁協參事表示，「很期待重啟商業捕鯨後，把鮮美的鯨魚肉給全民享用。」