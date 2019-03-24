胸背汪蘆洲流浪到國父紀念館　50陌生人開群組熱血尋狗

▲館長初次被目擊時在草叢裡坐了2天，卻等不到主人來接。（圖／Line群組@館長找家提供）



記者李依融／採訪報導

大黃狗身上戴著藍色胸背，獨自出現在新北市蘆洲、五股交界的草叢裡，等了一天、兩天都沒有主人出現，有目擊者說狗狗是被連著紙箱遺棄的，不過紙箱被風吹走了。互不相識的50人互報訊息在群組裡追蹤他的下落，過了3個多月，大黃狗流浪到了國父紀念館，大家總算抓到這位應徵失敗的「館長」。

2018年12月底，有人在蘆洲五股交界的草叢發現這隻大黃狗，因為狗狗身上有胸背，以為是放養或走丟的孩子，但大黃狗在原地坐了整整2天，還是等不到家人。有人看到狗狗出現旁邊身旁有個紙箱，但是後來被大風吹走了。

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▲曾有人餵食館長，但一碰到胸背牠就掙脫跑走。（圖／Line群組@館長找家提供）



後來狗狗決定向前走，離開這個地方，沒想到這也是「傳奇」的開始。從新北到台北，一路上不斷有人跟這隻汪星人「巧遇」，因為身上的胸背，大部分的人都以為是有人飼養的，幾乎每隔一段時間就會在臉書社團出現狗狗的照片、出現地點，想幫忙協尋「主人」，這些人慢慢地互通訊息，還成立Line群組通報目擊消息，希望能早日帶狗狗去掃晶片，而原本陌生的彼此因為「追狗」有了聯繫，群組內竟然有將近50位「互不相識的人」在找這隻「沒人認識的狗」。

▲▼大家在國父紀念館展開「圍捕行動」，用Line通報館長的出沒位置。（圖／Line群組@館長找家提供）



流浪將近4個月，大黃狗一路從蘆洲五股經過大稻埕、寧夏夜市、228公園、西門町、台北車站、華珊、台電大樓，最後在國父紀念館「應徵館長」，關心牠的熱血網友們便在群組裡號召，一起到國父紀念館「抓館長」。22日那天大家各自到達國父紀念館，沿路便見到幾位「搜索草叢」的奇怪身影，便問對方「是來找狗的嗎？」，這才讓群組裡的陌生人們第一次見面，最後終於靠著肉肉利誘，總算說服這位面試失敗的「館長」別再跑路了。

▲總算抓到你了，別再跑啦！（圖／Line群組@館長找家提供）



館長身上雖然有胸背，但是至少掃了3次晶片都沒有掃到，獸醫判斷牠大約10歲，體重14公斤，雖然流浪了好幾個月，但是血檢報告一切正常，只差一個永遠的家。目前館長安置在愛媽的「寶媽米克斯領養庇護所」，若是有意願領養，歡迎私訊粉絲頁聯繫。

▲▼館長在寶媽的照顧下洗去流浪的滄桑，還很喜歡去散步呢！（圖／Line群組@館長找家提供）



熱心協尋的網友們也說，雖然館長因為身上的胸背，被誤以為是有主犬，一再錯過被收容的機會，但也是這個醒目的「標誌」，凝聚大家終結牠的跑路之旅，如果是走丟的狗也能增加回家的機會。互不相識的網友們因為一隻狗狗凝聚，每天像追劇一樣關心館長的最新動態，最近也打算一起去探望這隻走過半個台北的「苦行汪」，辦個慶功宴希望館長快快找到家。

▲▼等飯飯技能我可是很厲害的喔！快來帶我回家嘛～（圖／Line群組@館長找家提供／Sunny Junior攝）

