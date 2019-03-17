ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

把愛犬生回來！　她見女兒臉上小肉瘤淚崩：和辛蒂一樣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

▲辛蒂脖子上有顆小肉瘤，妹妹出生後臉上有個一樣的！（圖／東森購物陳姓主管提供）

寵物小組／採訪報導

11歲的米克斯狗狗辛蒂離世前，媽媽請牠記得投胎來當小孩續前緣，2年後妹妹來報到，媽媽一看到小臉蛋上有顆「小肉瘤」一秒淚崩，大家還以為她擔心女兒破相，其實是因為這和辛蒂脖子上的小肉瘤一模一樣，「我知道辛蒂又回來了」。

ETtoday寵物雲日前報導，有飼主和臨終老貓約定要來當小孩，二寶出生真的在頭上藏了一個粉色胎記，這個故事引起許多人共鳴，東森購物一名陳姓主管也分享「我也有相同經驗！」陳姓主管表示，她的11歲米克斯狗狗辛蒂2015年離世，她傷心地撫摸著寶貝，輕聲說著，「來當我的孩子吧，你留個記號，我一定認得你。」

請繼續往下閱讀...

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

▲▼原本家人不同意養狗，但辛蒂後來成為全家的寶貝。（圖／東森購物陳姓主管提供）

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

陳姓主管提到，原本生下兒子後就沒有打算生二寶，但是為了跟辛蒂的約定，又到人工生殖中心努力嘗試，很幸運一次就成功。妹妹出生那天，她在產檯上看到寶貝左臉頰下方有個小肉瘤，馬上淚崩，「我知道辛蒂又回來了！」因為辛蒂的脖子上也有一個一模一樣的小肉瘤。

陳姓主管說，生產完不久她便夢到過世的公公，「公公說妹妹是畜生道投胎，原本的修行沒有盡，是因為跟我的約定而來。」現在妹妹已經2歲，性格比較愛哭、好動、倔強，她花了不少心思溝通引導，似乎冥冥之中也驗證了當時的夢境。

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

▲媽媽一點也不擔心妹妹臉上的小肉瘤，直覺那就是和辛蒂約定的記號。（圖／東森購物陳姓主管提供）

陳姓主管表示，民國93年她正準備律師特考，發願考上了就要去動物之家領養一隻流浪狗，結果真的如願以償，她便到動物之家找有緣汪，「那時候辛蒂和一窩兄弟姐妹一起被清潔隊帶到動物之家，牠看起來特別膽小的樣子，我覺得牠被選上的機會不高，所以決定帶牠回家。」陳姓主管也提到，其實從小就想要養狗，但是家人一直不同意，許願當時覺得收容所的狗狗很可憐，應該要支持領養代替購買的理念，「雖然我力量微薄，但是能救一隻狗狗也是很有意義的事。」

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

▲貼心的辛蒂11年來讓家人好幸福。（圖／東森購物陳姓主管提供）

陳姓主管說，大兒子有和辛蒂相處過，「哥哥很愛護辛蒂，那時候才3歲，就會幫忙帶辛蒂出去散步，辛蒂離開的時候他也傷心地一直哭。」此外妹妹出生時，家人看到臉上的小肉瘤，也馬上想到辛蒂脖子上的記號，覺得很神奇。不過妹妹臉上的小肉瘤在6個月大時已經手術切除，畢竟小女生愛漂亮，現在已經看不見痕跡，但家人永遠不會忘記和辛蒂的約定，繼續疼愛一輩子。

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

▲▼妹妹臉上的小肉瘤已經切除，2歲的她是個貼心的寶貝。（圖／東森購物陳姓主管提供）

二寶臉上的小肉瘤和過世狗狗一樣。（圖／東森購物陳姓主管提供）

關鍵字： 投胎感人毛孩二寶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萬華鳥店籠塞20鳥！家八哥、綠繡眼嚇到撞死　6隻陳..

巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

新玩具！藪貓嗨翻狂跳「原地起飛」　內心被看光瞪鏡頭

泰國汪走失誤上香港貨船　終於找到主人卻已被「安樂死..

帶團拍鯨魚突然「一片黑」　回神發現自己在布氏鯨嘴裡

「蒙面歹徒」駕駛座睡午覺還嗑光午餐　他一看「毛毛的..

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

志工開車2253公里送迷途汪回家　主人卻說「我不養..

影／繁殖場貴賓「不知怎麼上床」　饋頭「站著睡」身體..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

夢中聽媽喊名字秒醒露「鄙視臉」 萌喵瞇眼硬撐奶音回..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

抵不住誘惑！小奴才埋頭猛「吸貓」　網大讚：100%..

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

國民金孫！路過阿嬤笑拍「57KG瓦斯汪」　網笑：5..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

回頭驚見汪右眼掛「大黑輪」　爸：誰打你我請吃雞腿！

險被安樂死！特戰犬Hola曾走3KM就賴皮　今陪弟..

把愛犬生回來！　她見女兒臉上小肉瘤淚崩：和辛蒂一樣

開水試溫度搞威柴飆罵30秒　氣噗噗伸手推美容師：你..

車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

遭「連開74槍」全身遍布彈孔　紅毛猩猩命大逐漸康復..

中職／擺脫負面想法　蔡齊哲確定開季先發：更有侵略性

MVP大黑馬慘遭驅逐出場　金塊約基奇：這不公平

0318好星運開關│巨蟹開好運，為天秤打打氣

狂熱女老師教室上鎖「用酒逼迫獻身」　男同學深感羞辱..

抵不住誘惑！小奴才埋頭猛「吸貓」　網大讚：100%..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」！好吃好吃...反差萌爆..

快訊／紐西蘭達尼丁機場發現可疑包裹　拆彈小組已抵達..

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

國民金孫！路過阿嬤笑拍「57KG瓦斯汪」　網笑：5..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

寵物動物熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

小三爬床抱睡還眼神示威　正宮超..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

讀者迴響

熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

小三爬床抱睡還眼神示威　正宮超..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

孤兒小棕熊變「網紅飛天熊」

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：回來了

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我們回家

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面