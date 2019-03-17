把愛犬生回來！　她見女兒臉上小肉瘤淚崩：和辛蒂一樣

▲辛蒂脖子上有顆小肉瘤，妹妹出生後臉上有個一樣的！（圖／東森購物陳姓主管提供）



寵物小組／採訪報導

11歲的米克斯狗狗辛蒂離世前，媽媽請牠記得投胎來當小孩續前緣，2年後妹妹來報到，媽媽一看到小臉蛋上有顆「小肉瘤」一秒淚崩，大家還以為她擔心女兒破相，其實是因為這和辛蒂脖子上的小肉瘤一模一樣，「我知道辛蒂又回來了」。

ETtoday寵物雲日前報導，有飼主和臨終老貓約定要來當小孩，二寶出生真的在頭上藏了一個粉色胎記，這個故事引起許多人共鳴，東森購物一名陳姓主管也分享「我也有相同經驗！」陳姓主管表示，她的11歲米克斯狗狗辛蒂2015年離世，她傷心地撫摸著寶貝，輕聲說著，「來當我的孩子吧，你留個記號，我一定認得你。」

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▲▼原本家人不同意養狗，但辛蒂後來成為全家的寶貝。（圖／東森購物陳姓主管提供）



陳姓主管提到，原本生下兒子後就沒有打算生二寶，但是為了跟辛蒂的約定，又到人工生殖中心努力嘗試，很幸運一次就成功。妹妹出生那天，她在產檯上看到寶貝左臉頰下方有個小肉瘤，馬上淚崩，「我知道辛蒂又回來了！」因為辛蒂的脖子上也有一個一模一樣的小肉瘤。

陳姓主管說，生產完不久她便夢到過世的公公，「公公說妹妹是畜生道投胎，原本的修行沒有盡，是因為跟我的約定而來。」現在妹妹已經2歲，性格比較愛哭、好動、倔強，她花了不少心思溝通引導，似乎冥冥之中也驗證了當時的夢境。

▲媽媽一點也不擔心妹妹臉上的小肉瘤，直覺那就是和辛蒂約定的記號。（圖／東森購物陳姓主管提供）



陳姓主管表示，民國93年她正準備律師特考，發願考上了就要去動物之家領養一隻流浪狗，結果真的如願以償，她便到動物之家找有緣汪，「那時候辛蒂和一窩兄弟姐妹一起被清潔隊帶到動物之家，牠看起來特別膽小的樣子，我覺得牠被選上的機會不高，所以決定帶牠回家。」陳姓主管也提到，其實從小就想要養狗，但是家人一直不同意，許願當時覺得收容所的狗狗很可憐，應該要支持領養代替購買的理念，「雖然我力量微薄，但是能救一隻狗狗也是很有意義的事。」

▲貼心的辛蒂11年來讓家人好幸福。（圖／東森購物陳姓主管提供）



陳姓主管說，大兒子有和辛蒂相處過，「哥哥很愛護辛蒂，那時候才3歲，就會幫忙帶辛蒂出去散步，辛蒂離開的時候他也傷心地一直哭。」此外妹妹出生時，家人看到臉上的小肉瘤，也馬上想到辛蒂脖子上的記號，覺得很神奇。不過妹妹臉上的小肉瘤在6個月大時已經手術切除，畢竟小女生愛漂亮，現在已經看不見痕跡，但家人永遠不會忘記和辛蒂的約定，繼續疼愛一輩子。

▲▼妹妹臉上的小肉瘤已經切除，2歲的她是個貼心的寶貝。（圖／東森購物陳姓主管提供）

