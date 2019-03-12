諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

寵物小組／綜合報導

牧羊犬米克斯Kratu去年在全球最大狗狗競賽Crufts相當「做自己」，可愛的表現逗笑全場，成為觀眾和網友心目中的「第一名」，今年牠捲土重來，沒想到諧星功力又升級了！

▲旁邊有路不走，何必這麼麻煩～（圖／翻攝自Crufts）



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Crufts障礙賽中狗狗需要跳過柵欄、鑽過隧道、穿梭立柱，展現和主人的絕佳默契，然而Kratu2018年參賽時成功搏眼球，因為牠一上場就先去找場邊的評審打招呼，還在隧道裡跟媽媽玩起躲貓貓，逗得全場觀眾哈哈大笑。

▲▼跑到一半狗不見，竟然在隧道裡納涼。（圖／翻攝自Crufts）



今年Kratu再次挑戰，牠一上場跳過一個柵欄，接著無視第二個柵欄直接往隧道奔去，照理來說狗狗會奔出隧道往下一個項目邁進，但主人站在一邊等了好幾秒都不見狗影，原來Kratu躲在洞口偷看，等主人靠近才笑嘻嘻地跑出來，好不容易又跳過一個柵欄，這次竟然跑去向評審撒嬌！

▲哈囉～一年不見想我嗎～（圖／翻攝自Crufts）



Kratu似乎對隧道情有獨鍾，每每鑽進隧道就像是找到窩一般，甚至趴在裡頭傻笑，主人好不容易哄出來，牠竟然嗨到滿場跑，看來回家練了一整年，搞笑的功力不減反增！雖然好多個障礙項目失敗了，但是Kratu開心奔跑的模樣再度贏得觀眾的心。

▲嗨媽媽～驚不驚喜意不意外！

Kratu4個月大時被主人Tess Eagle Swan領養回家，後來在動保團體的協助下開始訓練，比起中規中矩的挑戰障礙賽，牠更熱愛大家的笑聲和掌聲。Tess對Kratu的表現一點也不失望，她很高興可以跟愛犬一起帶給大家歡樂。