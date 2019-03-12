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7歲愛狗女孩得腦瘤　警帶40汪還送「整隊警犬」幫加油

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愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲來自35個警局的警犬齊聚在Emma家門口，場面非常壯觀。（圖／翻攝自K9 Unit - Hartford Police Department

寵物小組／綜合報導

美國威斯康辛州7歲女孩Emma超愛狗狗，不久前她被診斷出腦瘤，許多網友分享萌寵照幫她打氣，近日40名警察牽著警犬在她家外面排排站，一隻接著一隻帶給Emma正能量，除此之外領犬員還帶來每隻狗狗的玩偶，現在Emma有一整隊警犬陪他迎戰難捱的治療。

皚皚白雪覆蓋住宅區，道路上停滿警車，還有40多名警察牽著警犬，儼然是偵辦重大刑案，然而他們要執行的是冬日裡最溫暖的任務。警局K9 Unit - Hartford Police Department分享照片表示，他們要來探望Emma，而Emma不知道為什麼家門前停了這麼多警車，但是看到警犬後非常非常興奮。

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愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲▼Emma很高興地摸摸每一隻狗狗。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

Emma的家人表示，這些警察和警犬分別來自35個警局，一早就聚在家門口要給Emma驚喜，「警察們讓Emma摸摸一隻又一隻的警犬，真的很感激他們讓Emma美夢成真！」家人也說，收到來自四面八方的愛讓他們總是思考著未來該如何回報，「上帝選上我們是有原因的，我想正是因為我們能夠戰勝它！」

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲Emma一家和前來送暖的警察與警犬合影。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

Emma今年1月某個周末像往常一樣和朋友們在雪地裡玩，卻突然頭痛並出現感冒症狀，沒想到送醫後診斷出是一種叫做DIPG（瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤）的罕見腦瘤。當下家人非常震驚，但決定陪著Emma樂觀面對，第二次手術後，Emma每天都必須做放射性治療，一個療程就得持續6周。

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

▲▼除了真汪汪來加油打氣，警察們還留下「整隊警犬」陪伴Emma，每隻警犬繡上名字。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

為了幫助Emma撐過痛苦的治療，家人幫愛狗的她募集狗狗照片，沒想到不僅在網路上收到18萬個留言，加油信也如雪片般飛來，第一周就收到5000封，也讓家人感動不已。

這次警察們帶著警犬送暖，網友們都說，「這就是這些人成為警察的原因，他們不只是給紅單、逮捕犯人，還幫助別人並帶來快樂。」Emma的媽媽也留言，「Emma說這是最棒的一天喔！」

▼Emma開心地告訴媽媽這是最棒的一天。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

愛狗女孩Emma得腦瘤。（圖／翻攝自Team Emma - Emmalovesdogs7）

關鍵字： 警犬腦瘤K9DIPG

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