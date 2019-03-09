小比特遭火吻全身留疤　救牠的消防員領養寵成「吉祥物」

在 Instagram 查看這則貼文 JaketheFirePibble（@jakethefirepibble）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 6 日 下午 1:40 張貼

寵物小組／綜合報導

比特犬Jake又大又寬的額頭上有個明顯的疤痕，就像小說主角「哈利波特」一般，牠小時候遭遇火災，救了牠的消防員後來變成牠的新爸爸，現在Jake是消防隊裡最受歡迎的吉祥物，牠也跟著爸爸到學校分享消防安全的重要。

Jake3周大時遭遇火災，美國南卡羅來納州William Lindler趕在濃煙伸手不見五指之前，在建築物的角落找到這隻小可憐，「那時牠的狀況不好，我幫牠口對鼻人工呼吸，直到氧氣罩送到。」當時獸醫認為，小Jake恐怕有生命危險。

Jake小小的身軀上都是燒傷痕跡，但是牠展現了頑強的生命力，然而牠的原家庭無法負擔醫藥費決定棄養，當時親手把牠從火場抱出來的William Lindler便決定領養。接下來的1個月，Jake使用抗生素與嗎啡，醫護人員每天幫牠清除死皮，過了4個月小傢伙才能回家，不過當時燒傷的痕跡會一輩子跟隨。

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在 Instagram 查看這則貼文 JaketheFirePibble（@jakethefirepibble）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 6 日 下午 1:39 張貼

Jake康復後，William Lindler帶牠到隊上，馬上受到同袍喜愛，更棒的是William Lindler的長官決定讓Jake擔任「榮譽隊員」，還正式聘牠為官方吉祥物。Jake最愛玩的遊戲是找玩具，William Lindler認為牠或許能當一隻偵測犬，因此安排牠參加訓練，不過在此之前牠已經是一隻很優秀的公關狗，經常隨隊到各個學校分享消防安全的重要，深獲小朋友的喜愛。