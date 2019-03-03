爸媽郵輪之旅掛心狗寶貝　兒子傳「約會影片」曬恩愛

My parents went on a cruise and left me home alone. My mom kept telling me to take good care of our dog Oscar. So I sent her this. pic.twitter.com/F6aMJelX4P — Garrett Johnson (@GarrettJohns0n_) 2019年2月26日

寵物小組／綜合報導

爸媽出遊把愛犬Oscar留給兒子Garrett Johnson照顧，一再叮嚀不能虧待了他們的心肝寶貝，於是Garrett把和汪汪「約會」的過程拍成影片，讓爸媽別擔心了。

Oscar是備受家人寵愛的小白汪，這次爸爸媽媽要去遊輪之旅，一心放佈下的就是狗寶貝，出門前一再叮嚀Garrett照顧好狗狗，因為他們不曾離家這麼多天。Garrett為了讓爸媽在旅途中放心玩，便拍了一段「約會片」，門一關上，這位哥哥就問問他的小夥伴，「我們現在做什麼好？」

Garrett和Oscar一起抱抱、睡覺，還面對面同桌吃飯，他還揪Oscar一起吃洋芋片、看電影，甚至盡責地趴在地上陪玩刺蝟玩具，最後把Oscat送上床，連晚安吻也沒有忘記，關燈道晚安結束恩愛的一天。

Garrett把這段影片傳給爸媽，結果媽媽看了笑哭，整個旅途都在催「快更新下集！」，此外也吸引近5000名網友朝聖，影片共有6.1萬次觀看，這讓Garret相當驚訝，畢竟他當時只是想分享給大約70位互相追蹤的朋友而已，沒想到收到這麼多回響。