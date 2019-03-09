救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求援

寵物小組／綜合報導

印度街頭一隻狗寶寶倒在地上哀號尖叫，狗媽媽在一旁不斷吠叫，像是求助人來救牠的孩子。狗寶寶肩膀上有2個很深的傷口，疑似遭人以利器攻擊，然而疼痛讓小傢伙寸步難行，救援人員擔心牠傷到神經，令人欣慰的是小寶寶很勇敢地踏出步伐，最後和媽媽團聚。

印度救援團體Animal Aid Unlimited接獲通報，有隻狗狗在馬路邊狂吠，而一旁的小狗倒地痛苦哀號，救援人員到場時，狗媽媽著急地「汪汪汪！」，想讓人救救牠的孩子，然而志工想把寶寶抱起，小傢伙卻淒厲慘叫，狗媽媽聽到孩子的哭聲也跟著哀鳴，狗爸爸在一旁焦慮地打轉，這一幕讓人心碎不已。

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▲媽媽守在寶寶身邊，希望有人能救救孩子。（圖／翻攝自Animal Aid Unlimited, India）



救援人員發現狗寶寶肩膀上有2處很深的傷口，疑似是被利器打傷，清創過程相當痛苦，小狗狗一邊哭泣一邊忍耐，包紮後志工讓牠吃飽、休息，但頭幾天傷口劇痛讓小傢伙仍然難以邁開步伐，救援團隊很擔心牠神經受損。

▲寶寶的傷口很深，疑似是被利器刺進去。（圖／翻攝自Animal Aid Unlimited, India）



在團隊的照顧下，小狗狗有了名字叫Toggle，雖然身體不適，仍很親近人喜歡親親摸摸，過了幾天牠為了找志工姐姐抱抱，勇敢地邁開步伐，大家都鬆了一口氣。現在小Toggle已經康復了，團隊想將牠送養，不過在這之前，還有媽媽在等寶寶回家。

▲為了跟志工姐姐撒嬌，Toggle努力邁出第一步。（圖／翻攝自Animal Aid Unlimited, India）



團隊表示，救援Toggle時沒辦法把媽媽也帶走，因為還有其他4隻寶寶需要媽媽照顧，他們將狗媽媽跟寶寶安置在中途家庭，等寶寶們長大後就將狗媽媽結紮。究竟分開了一段時間，狗媽媽還認得Toggle嗎？志工抱著Toggle翻過鐵門，把小傢伙放到媽媽面前，小Toggle馬上跟兄弟姐妹一起喝奶、跟媽媽撒嬌，狗媽媽也不再哀叫，相信志工的善意，一家團圓的模樣非常溫馨。

▼一家終於團圓，Toggle馬上就喝起奶來。（圖／翻攝自Animal Aid Unlimited, India）

