ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

橘貓、三花貓。（圖／CC0圖庫／Pixels）

▲橘貓中有2/3是男生。（圖／CC0圖庫／Pixels）

寵物小組／綜合報導

加菲貓、鞋貓劍客都是世界著名的「橘貓」，有趣的是貓咪的毛色和性別息息相關，大部分的橘貓都是「男生」，這是基因神奇運作下的結果，只有2條X染色體同時帶有橘色基因的貓咪，才會是全橘母貓，而這樣的機率只有三分之一。

橘貓著名的除了易胖體質，還有牠們大多是男生，這就得從基因說起了。每隻貓咪的基因密碼都乘載在19對染色體共38條染色體上，而XY染色體決定性別，同時只有X染色體和毛色相關。公橘貓帶有XY染色體，這時若是X染色體有橘色基因，那就會是一隻橘色的公貓，而母貓帶有XX染色體，但X染色體可能有橘色基因也可能沒有。

請繼續往下閱讀...

玳瑁貓。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲嗨～我是玳瑁貓喔。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

如果小母貓的XX染色體沒有橘色基因，那牠們的毛色就不會有橘色，不過如果其中一條帶有橘色基因，而2條X染色體基因訊息過載下互相影響，在一些細胞中會關閉橘色基因，另一些又會開啟橘色基因，這就會讓小貓同時有橘色、棕色、黑色的斑塊，變成一隻玳瑁貓。另外若是小貓有白色基因，那就會是三花貓。

橘貓、三花貓。（圖／CC0圖庫／Pixels）

▲三花貓幾乎是母的。（圖／CC0圖庫／Pixels）

唯一全身橘色母貓的情況，只有同時XX染色體都帶有橘色基因，而這個機率大概只有1/3。公貓只需要1條帶橘色基因的X染色體就全身是橘色的，但母貓需要2條，這就是為什麼公橘貓數量比較多。

公橘貓的女兒可能是橘色、三花或玳瑁貓，而公母橘貓配對，那牠們的孩子就幾乎是橘色的。下次遇到「父不詳」的浪貓寶寶，或許能猜猜牠們的爸爸究竟是哪位浪子。

▼一窩小橘子，牠們的爸爸媽媽都有橘色基因。（圖／CC0圖庫／Pixels）

小貓。（圖／CC0圖庫／Pixels）

關鍵字： 橘貓貓毛色

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽咪說要輕輕地！萌娃霸氣拔奶嘴　 對準喵喵用力「啾下去❤」獻初吻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球..

埃及聖䴉吃本土鷺科雛鳥　林務局偷蛋、噴油都防守失敗

割脖燒5駱駝！　布里亞特人為俄羅斯祈福：300年才..

爸媽郵輪之旅掛心狗寶貝　兒子傳「約會影片」曬恩愛

「你家的貓愛上我家浴缸」　喵帶紙條回家揭戀情奴才笑..

《獅子王》木法沙死了！　比特犬倒退三步「嚶嚶」哀鳴

巧手爸神還原「黑貓宅急便」　「董事長」親自開車送貨

德國「嗅錢犬」3個月搜出2615萬　能分歐元、英鎊..

橘貓卡引擎肚破　「幫你辦後事請放軟」花30分鐘才移..

講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

聊天太大聲被爸糾正「小聲點」　聽話柴秒懂變溫柔音：..

「移動草叢」單肩扛狗好心酸　捕獸夾斷黑浪腿想求一個..

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾..

米克斯頭「饋」沙發嚶嚶討食 急到跑去卡馬麻腳中間：..

秋田犬遇水　驚恐臉夾尾扭身「並軌」逃跑！網做梗圖 ..

為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

二哈反差萌！「咬布踏踏到迷茫」萌爆千人　媽曝背後原..

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello..

歐告黑熊走失！飼主絕望問「普化好兄弟」　隔天水溝傳..

浪汪街頭吃塑膠袋…後面還有人拿槍追殺　奇蹟被愛後大..

抱卵奔海→溯溪回鄉　台灣特有種「青毛蟹」再現加塱溪

店狗聽到關鍵字腳軟！纖細6手合力扛上車　牠「舉手眼..

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球..

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

玩筆仙「犯2禁忌」釀大禍！　她親眼目睹友人「超慘下..

影／「檢察官」3度騙彰化婦163萬　第4次再要50..

北台灣最大！觀霧「霧社櫻王」滿炸盛放　如雪覆蓋樹梢

開智慧了！宜蘭五結中國興國小師生訪福德廟文昌殿

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟..

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大..

贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重..

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度：先判決再寫內文？

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做..

頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招..

寵物動物熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

16年老狗自動關機　她：養你很..

「世界最悲慯大象」被安樂死了

屁孩不見了？找半天發現隱身地毯

讀者迴響

熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

16年老狗自動關機　她：養你很..

「世界最悲慯大象」被安樂死了

屁孩不見了？找半天發現隱身地毯

見警持刀靠近慘叫　汪脫困秒「抱..

最新影片

更多

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣炸回敬：凸

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面