為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

▲橘貓中有2/3是男生。（圖／CC0圖庫／Pixels）



寵物小組／綜合報導

加菲貓、鞋貓劍客都是世界著名的「橘貓」，有趣的是貓咪的毛色和性別息息相關，大部分的橘貓都是「男生」，這是基因神奇運作下的結果，只有2條X染色體同時帶有橘色基因的貓咪，才會是全橘母貓，而這樣的機率只有三分之一。

橘貓著名的除了易胖體質，還有牠們大多是男生，這就得從基因說起了。每隻貓咪的基因密碼都乘載在19對染色體共38條染色體上，而XY染色體決定性別，同時只有X染色體和毛色相關。公橘貓帶有XY染色體，這時若是X染色體有橘色基因，那就會是一隻橘色的公貓，而母貓帶有XX染色體，但X染色體可能有橘色基因也可能沒有。

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▲嗨～我是玳瑁貓喔。（圖／CC0圖庫／Pixabay）



如果小母貓的XX染色體沒有橘色基因，那牠們的毛色就不會有橘色，不過如果其中一條帶有橘色基因，而2條X染色體基因訊息過載下互相影響，在一些細胞中會關閉橘色基因，另一些又會開啟橘色基因，這就會讓小貓同時有橘色、棕色、黑色的斑塊，變成一隻玳瑁貓。另外若是小貓有白色基因，那就會是三花貓。

▲三花貓幾乎是母的。（圖／CC0圖庫／Pixels）



唯一全身橘色母貓的情況，只有同時XX染色體都帶有橘色基因，而這個機率大概只有1/3。公貓只需要1條帶橘色基因的X染色體就全身是橘色的，但母貓需要2條，這就是為什麼公橘貓數量比較多。

公橘貓的女兒可能是橘色、三花或玳瑁貓，而公母橘貓配對，那牠們的孩子就幾乎是橘色的。下次遇到「父不詳」的浪貓寶寶，或許能猜猜牠們的爸爸究竟是哪位浪子。

▼一窩小橘子，牠們的爸爸媽媽都有橘色基因。（圖／CC0圖庫／Pixels）

