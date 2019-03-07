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文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球」　

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淡水國小校犬小白襪。（圖／新北市動保處提供）

▲小白襪超貪吃，圓得肚子都垂到地上了。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

新北市淡水文化國小校犬「小白襪」圓滾滾的身材在網路上爆紅，近日卻發現牠身上長了一個大腫瘤，由於小白襪重達56公斤，幾乎是一般米克斯的4倍，動保處為牠做詳細健康檢查，並由動保處處長陳淵泉親自帶領醫療團隊摘除腫瘤，等到小白襪爭氣地甦醒，大家才鬆了一口氣。

淡水國小校犬小白襪。（圖／新北市動保處提供）

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▲小白襪在校園每個角落陪伴師生。（圖／新北市動保處提供）

小白襪8年前躲在文化國小側門車底，當時擔任糾察隊的學生發現，捨不得狗狗流浪，就這樣把小白襪留下來了，無論是升旗、園遊會、運動會等，都能看到小白襪的身影，而8年下來，牠的身材也越來越圓滾滾。

淡水國小校犬小白襪。（圖／新北市動保處提供）

▲獸醫師用超音波確認腫瘤位置。（圖／新北市動保處提供）

學校老師李幸儀今年1月下旬撫摸小白襪時，發現右側胸壁有顆和皮球一樣大的腫塊，校方擔心地聯繫動保處，採樣檢查後確定是腫瘤，醫療團隊立即安排在2月23日動手術。由於小白襪體重高達56公斤，幾乎是一般米克斯的四倍，增加了麻醉的風險，醫療團隊仔細為牠健康檢查，包括全套血檢、X光、超音波等，確認腫瘤範圍後才由處長陳淵泉親自動刀。動保處表示，小白襪的手術大約1小時完成，因為肥胖的狗狗麻醉後較難甦醒，所以大家不敢大意，幸好小白襪很給力地醒來，大家也才鬆了一口氣。

淡水國小校犬小白襪。（圖／新北市動保處提供）

▲處長陳淵泉親自為小白襪手術。（圖／新北市動保處提供）

平時照顧小白襪的李幸儀提到，一開始有學生問說小白襪身上的腫塊是什麼，「為了不讓學生太擔心，老師善意地解釋『小白襪只是吞了一顆網球，之後就會吐出來了。』」她說小白襪是校園中大家的寶貝，摸到這麼大的腫塊真的很擔心，非常感謝動保處的醫治。

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陳淵泉說，動保處的毛寶貝醫療中心是新北是所有校園犬貓的醫療後盾，希望能讓這些毛朋友長久地陪伴小朋友，帶給師生歡樂和珍貴的生命教育，「不過小白襪身材真的走鐘了，手術康復回去之後，大家要一起努力幫牠減肥才好。」

▼文化國小老師到毛寶貝醫療中心探望、照顧小白襪。（圖／新北市動保處提供）

淡水國小校犬小白襪。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 文化國小校犬小白襪文化國小校犬新北市動保處毛寶貝醫療中心

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