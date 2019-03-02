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橘貓卡引擎肚破　「幫你辦後事請放軟」花30分鐘才移出

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貓咪卡引擎離世。（圖／陳識旭提供）

▲貓咪卡在引擎內，洗車人員開引擎蓋才發現。（圖／陳識旭提供）

記者李依融／採訪報導

橘貓卡在引擎中已經瀰漫腐臭味，在新北市蘆洲從事汽車美容的陳識旭已經不是第一次遇到這種狀況，他說因為遺體已經僵硬且肚破腸流，只要稍微大力一點內臟就會流出，「後來我對貓咪說我來幫你處理後事，請你放軟，才慢慢可以拉出來。」他提醒大家開車前一定要敲一敲，以免發生遺憾。

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「唉！今天又一隻彩虹橋的天使！」陳識旭在臉書發文，提醒網友貓咪卡在引擎是真實會發生的事，「照片上的橘貓已經發出非常濃厚的味道，多一份細心救一隻浪浪，也為自己省麻煩。」他表示車主來洗車，員工打開引擎蓋才發現卡了一隻貓咪，「車主也不清楚，知道之後嚇了一大跳。」

貓咪卡引擎離世。（圖／陳識旭提供）

▲陳識旭跟貓咪「溝通」才順利將遺體完整移出。（圖／陳識旭提供）

陳識旭提到，因為車主並沒有親眼看到，所以不知道貓咪的情況有多麼嚴重，「我去處理時，貓咪的肚子已經破了，臟器也外露，想保牠身體完整，所以只能慢慢拉出來。」他說因為貓咪肢體已經僵硬，加上一用力肚子裡的東西會整個掉出來，他告訴貓咪，「我來幫你處理後事的，請你放軟，我會請人處理你的後事。」這才慢慢能拉出來，整整花了30分鐘。他將貓咪裝進紙箱，請寵物生命禮儀公司帶貓咪火化。

貓咪卡引擎離世。（圖／陳識旭提供）

▲貓咪由寵物生命禮儀公司帶去火化。（圖／陳識旭提供）

陳識旭2017年12月也曾分享一張貓咪在貨車引擎內離世的照片，當時獲得許多轉發，他希望這些實際的情況能讓大家知道，貓咪躲進引擎蓋取暖是真實會發生的事，「每年冬天都會遇到這樣的事，看了其實都很難過。」他希望大家在開車前敲一敲，等個1分鐘再發動車子，讓取暖的小動物有機會離開，不僅救了一命，也是為自己省麻煩。

▼陳識旭說幾乎每年冬天都會遇到引擎卡貓的案例。（圖／陳識旭提供）

貓咪卡車裡過世。（圖／網友陳識旭提供）

關鍵字： 引擎引擎卡貓橘貓

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