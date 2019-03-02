新鮮小奴才相見歡！　汪汪舔舔熱烈歡迎：我們喜歡她❤

寵物小組／綜合報導

新奴才回家啦！爸爸媽媽帶著初生寶寶Amelia回家，米格魯Charlie和Lily衝上前來個「洗臉歡迎式」，不斷聞味道還把頭靠在寶寶軟軟的身上，超暖心的初見面讓網友們好感動。

寶寶Amelia出生，除了爸爸媽媽和5歲小姐姐Laura很興奮，狗哥哥Charlie和第一次當狗姐姐的Lily也迫不及待，先是在門口熱情迎接幾天不見的媽媽，接著爸爸提著寶寶進門，牠們一擁而上想聞聞這個香噴噴的小傢伙，甚至跳上椅子，還一路跟在媽媽身後，急著想看看新奴才。

Charlie和Lily搖尾巴擠在寶寶身旁，舔舔寶寶的臉蛋，還把頭放在寶寶身上，像是在說「我喜歡她耶！」最後媽媽抱著寶寶，汪汪靠在一旁撒嬌享受久違的摸摸，畫面溫馨又幸福。不少網友說，「這是我看過最感動的影片」、「美好的初相遇」、「Charlie和Lily好愛妹妹。」

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其實Charlie早就是不折不扣的妹控，5年前牠拿走Laura的玩具惹得寶寶大哭，還一臉歉疚地咬玩具陪不是，自此之後就一直陪伴Laura長大，一起睡覺、一起玩。現在Amelia到來，不只有爸爸媽媽和小姊姊的愛，還有Charlie和Lily陪她長大，未來的生活就更熱鬧了！