世界最性感無尾熊「拚當爸」　台灣派翠克來自同保護區

寵物小組／綜合報導

澳洲庫倫賓野生動物保護區無尾熊Rogue悠哉地坐在樹上，嫵媚的姿勢讓牠榮登「全世界最性感的無尾熊」，而這位5歲的大帥哥也將成為繁殖計畫的主角，園方說，「牠這麼帥氣，現在又這麼出名，肯定會把母無尾熊迷得團團轉。」

英國攝影師Ross Long到庫倫賓野生動物保護區看到奇特的景象，Rogue的屁屁穩穩坐在2根樹枝之間，右手扶著樹枝，左手則是攬著另一邊樹枝，身體轉向，加上腳的擺放似乎也調過角度，儼然就是超專業的時尚模特兒。Ross Long把無尾熊性感的模樣拍下來，在Instagram獲得巨大迴響。

庫倫賓野生動物保護區介紹，5歲的Rogue是園內體型最大的無尾熊，目前9.4公斤，牠是在園內出生長大的，「牠爸爸也是個帥哥，Rogue大概有繼承到老爸的美貌，現在牠將成為我們繁殖計畫的主角，會有很多正妹被牠迷倒的。」

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Rogue一直都是個「表情帝」，庫倫賓野生動物保護區2017年曾分享一張照片，Rogue抱著樹枝手腳蜷縮在一起，瞇著眼睛一臉厭世，配上園方的對白「看來Rogue對周末結束不太開心」，無奈的表情超級生動。

事實上庫倫賓野生動物保護區和台灣淵源頗深，台北市立動物保護區的元老無尾熊哈雷和派翠克就是從那裡來的，後來也陸續借殖數隻無尾熊，最新鮮的生力軍就是2018年12月才亮相的「金鋼狼(Wolverine)」，或許牠和世界巨星Rogue是老朋友呢！

▼金鋼狼也很帥氣呢！（圖／台北市立動物園提供）

