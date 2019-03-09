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胖橘貓卡門洞體操式落地　重現《小熊維尼》經典片段

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Curious cat get stuck in a wall at Missoula school

Loki, a cat at a Montessori school in Missoula, was a little more curious than he should have been. Thanks to Jennifer for sending this video to us.

NBC Montana 發佈於 2019年3月7日 星期四

寵物小組／綜合報導

胖橘貓Loki肥肚肚卡在洞裡，就這樣困在門上動彈不得，讓托兒所的老師和小朋友都笑翻了，因為這和小熊維尼卡在洞穴的模樣如出一轍。老師Jennifer Teeter正思考著該怎麼救這隻傻貓咪，下一秒Loki就自己「體操式脫困」，雖然落地不是很完美，不過毫髮無傷。

Loki是美國蒙大拿州米蘇拉市托兒所Sprout Montessori飼養的貓咪，7日上午的早餐時間，牠決定來個特技表演，給小朋友們一個美麗的早晨，只見這隻喵從書櫃往上跳，順利把身體塞進門上的洞，卻發現自己進退不得，胖肚肚卡在門縫裡不知該如何是好，而整個過程都被Jennifer Teeter錄了下來。

影片中，小朋友們不禁笑出來，「小貓咪卡住啦！」，Jennifer Teeter也問，「Loki你在做什麼？你卡住了嗎？還是在假裝小熊維尼？」她一邊拍影片，一邊盤算著怎麼把這隻冒失的貓咪救下來，結果這隻喵星人自己找到辦法。Loki身體向後縮，卻發現腳的重心不穩，抓緊門的上緣滑了下來，雖然姿勢不是很完美，不過小朋友們都開心地鼓掌慶祝牠脫困。

請繼續往下閱讀...

Jennifer Teeter說，前幾天就發現Loki試圖征服牆上的洞，但之前總是失敗，這天竟然成功了，卻迎來更難的挑戰。她提到，托兒所裡飼養了許多寵物，除了貓咪還有狗狗、兔子、栗鼠和烏龜，「我們覺得小朋友跟寵物一起生活很棒，孩子們更能學到同理心和尊重彼此。」

▼哎呀！卡住了啦！（圖／翻攝自NBC Montana）

貓咪卡洞。（圖／翻攝自NBC Montana、Winnie the pooh）

關鍵字： 橘貓小熊維尼

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