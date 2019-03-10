和臨終老貓約定「當我小孩」　二寶剃頭師傅喊「哇！」她秒落淚

▲Queena Hsiao很疼愛貼心可愛的比比。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



寵物小組／綜合報導

網友Queena Hsiao10多歲愛貓比比離世，她叮嚀「來當我的小孩喔」，還約定要在身上不明顯的地方長個紅色胎記做記號，1年後小兒子藍寶報到，她找不到胎記還有些失望，沒想到兒子剃頭那天，師傅說了一句「哇！好險長在頭皮！」約定好的記號竟然藏在頭髮裡！

Queena Hsiao10多年前在市場看到一隻貓咪被買菜婦人用腳狠踹，牠趁著半夜到附近去敲罐頭，果然引出貪吃的比比，於是就收編回家了。10多年來比比陪伴她經過失戀、父親生病、結婚、生下大寶Ethan，2017年6月初卻因為受傷引起內腔感染，加上年紀大引發毒血症，治療10多天仍去當小天使了。

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Queena Hsiao當時對臨終的比比說，「你如果有緣份要來當我的小孩喔！不過我要怎麼認出你？不然約定做個紅色胎記在身上好了！」她當時想了想，擔心紅色胎記剛好長在臉上會不好看，又告訴比比，「不然你長在屁股上或其他比較看不到的地方，這樣媽媽也可以認得你喔！」在平靜的音樂聲和媽媽的撫摸下，比比閉上眼睛永遠沉睡。

▲比比性格很溫和、淡定，最愛吃跟睡。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



比比是Queena Hsiao最貼心的寶貝，失去愛貓她每天哭泣，1個多月後的某天她餵完家裡另一隻白貓「小王子」，4歲多的兒子Ethan突然拍她的背說，「媽媽你不要哭不要難過，比比會來當你的小baby的！」她反問「你怎麼知道？」，兒子回答「因為牠很愛妳啊！」便跑走了。

後來某天夜裡Queena Hsiao突然非常想吃魚，但是她平常是完全不吃的，因為吃魚有腥味又麻煩，幾天後她突然聯想到兒子說的話，還有作夢夢到黑蛇，雖然覺得生理期都準時報到不可能懷孕，還是和老公帶兒子去看電影的路上隨手買了驗孕棒，沒想到一驗就出現「兩條線」！

▲二寶突然報到，全家都很驚喜。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



一家人看完電影直奔婦產科檢查，聽到機器傳出「蹦蹦～蹦蹦～」的心跳聲，醫生宣布「恭喜喔！寶寶已經8周了！」Queena Hsiao一轉頭，老公和兒子看著超音波螢幕都看呆了，過了一陣子老公才說，「你自己懷孕都不知道？都2個月了耶！」後來Queena Hsiao才知道先前的出血不是生理期，而是懷孕初期出血。

二寶「藍寶」平安出生，還在醫院餵奶時，Queena Hsiao就一直檢查寶寶的臉、手腳，都沒有發現紅色胎記，回到家第一天婆婆幫寶寶洗澡，她也急著問「他身上或屁股有胎記嗎？」，婆婆很開心地說「沒有啊！很乾淨哩！」，但是她卻滿心失望。她提到，當晚她又叫老公幫忙檢查，「全身上下連蛋蛋都檢查，別說紅色胎記，連個印子都沒有，比比是不是忘記來了？」

傳統習俗寶寶滿24天大要剃頭，這天公婆請了專門的師傅到家裡，剃到一半師傅卻大聲說了一句「哇！好險長在頭皮！有些長在身上或臉上那就不好看了！」Queena Hsiao轉過去一看眼眶馬上紅了，因為藍寶的頭上有塊大大的紅色胎記，要是沒剃光頭可能一輩子都不會發現。

▲▼要不是剃頭儀式，可能永遠不會發現那塊紅色胎記。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



Queena Hsiao說，當時哥哥Ethan出生的時候，家裡的白貓「小王子」很吃醋，總是偷尿尿在寶寶的玩具上，這次卻對藍寶非常寬容，「不知道是不是因為有熟悉感？」另外Queena Hsiao婚後比比是養在娘家，藍寶剛出生時回到娘家似乎完全沒有陌生感，還很安穩淡定。Queena Hsiao覺得藍寶和比比長相有些神似，「而且吃飽睡、睡飽吃的個性也一模一樣。」

▲比比跟藍寶似乎有些神似呢！（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



藍寶即將滿1歲，Queena Hsiao至今想起整個過程還是覺得不可思議，她相信是比比遵守約定回來了，「謝謝你投胎來當我的小孩，讓我能繼續愛你。」

▼拍全家福慶祝藍寶1歲生日。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

