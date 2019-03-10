大狗在家門前睡午覺？她敲玻璃嚇壞　是「美洲獅」啊！

▲屋主以為是鄰居的大狗跑來睡覺。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）



寵物小組／綜合報導

大狗狗賴在門廊呼呼大睡，屋主敲敲玻璃嚇了一大跳，回頭看她的不是一隻狗，而是一頭「美洲獅」！大塊頭吸引許多鄰居駐足、拍照，但屋主可是不敢踏出家門一步，最後由野生動物管理局將美洲獅麻醉，確認身體健康後野放。

請繼續往下閱讀...

▲大貓咪正在享受舒服的午睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）



住在美國猶他州Kathy Inman發現門廊上有隻大狗，但是過了很久狗狗都還在沉睡沒有離開，她疑惑地想，「到底是誰家的狗躺在我家門廊上？」於是敲敲窗戶玻璃，沒想到那隻「大狗」的真面目是頭美洲獅。Kathy Inman和丈夫Floyd Inman 在當地住了30年，從來沒發生過這種事。

▲屋主不斷向外看，美洲獅就在門外他們不敢踏出門一步。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）



住在附近的Rhett Riding表示，有鄰居某天下午5點半來敲門，說附近有美洲獅出沒，一行人便在附近搜索，1小時候果然發現這隻「大貓咪」的身影。當時美洲獅慵懶地趴在Kathy Inman家門口，閉著眼睛享受微風睡得正香甜。其他鄰居得知消息，紛紛聚集想一探究竟，每個人都拿起手機猛拍照。最後野生動物管理局前來協助，不過美洲獅被麻醉後沒有馬上倒下，Kathy Inman說，「我們在幾個街區外找到牠倒在草地上，後來牠就被接走了。」

▲▼鄰居聚集一探究竟，美洲獅麻醉後逃跑幾個街區才倒下。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）



野生動物管理局檢查後表示，這是一頭大約1歲半的母美洲獅，身體健康體重有75磅，從麻醉中甦醒後恢復狀況良好，後來帶到合適的地方野放。事實上這件事發生在2016年5月，不過「大貓咪」霸佔門廊的照片太獵奇，近來又不斷被分享。

▼甦醒後的美洲獅不太高興，不過牠很健康，隔天一早就被野放。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

