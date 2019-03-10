ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

大狗在家門前睡午覺？她敲玻璃嚇壞　是「美洲獅」啊！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

▲屋主以為是鄰居的大狗跑來睡覺。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding

寵物小組／綜合報導

大狗狗賴在門廊呼呼大睡，屋主敲敲玻璃嚇了一大跳，回頭看她的不是一隻狗，而是一頭「美洲獅」！大塊頭吸引許多鄰居駐足、拍照，但屋主可是不敢踏出家門一步，最後由野生動物管理局將美洲獅麻醉，確認身體健康後野放。

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

請繼續往下閱讀...

▲大貓咪正在享受舒服的午睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

住在美國猶他州Kathy Inman發現門廊上有隻大狗，但是過了很久狗狗都還在沉睡沒有離開，她疑惑地想，「到底是誰家的狗躺在我家門廊上？」於是敲敲窗戶玻璃，沒想到那隻「大狗」的真面目是頭美洲獅。Kathy Inman和丈夫Floyd Inman 在當地住了30年，從來沒發生過這種事。

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

▲屋主不斷向外看，美洲獅就在門外他們不敢踏出門一步。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

住在附近的Rhett Riding表示，有鄰居某天下午5點半來敲門，說附近有美洲獅出沒，一行人便在附近搜索，1小時候果然發現這隻「大貓咪」的身影。當時美洲獅慵懶地趴在Kathy Inman家門口，閉著眼睛享受微風睡得正香甜。其他鄰居得知消息，紛紛聚集想一探究竟，每個人都拿起手機猛拍照。最後野生動物管理局前來協助，不過美洲獅被麻醉後沒有馬上倒下，Kathy Inman說，「我們在幾個街區外找到牠倒在草地上，後來牠就被接走了。」

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

▲▼鄰居聚集一探究竟，美洲獅麻醉後逃跑幾個街區才倒下。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

野生動物管理局檢查後表示，這是一頭大約1歲半的母美洲獅，身體健康體重有75磅，從麻醉中甦醒後恢復狀況良好，後來帶到合適的地方野放。事實上這件事發生在2016年5月，不過「大貓咪」霸佔門廊的照片太獵奇，近來又不斷被分享。

▼甦醒後的美洲獅不太高興，不過牠很健康，隔天一早就被野放。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

美洲獅在門廊酣睡。（圖／翻攝自臉書Rhett Riding）

關鍵字： 大狗山獅美洲獅大貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小比特遭火吻全身留疤　救牠的消防員領養寵成「吉祥物..

胖橘貓卡門洞體操式落地　重現《小熊維尼》經典片段

胖橘貓卡門洞體操式落地　重現《小熊維尼》經典片段

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

世界最性感無尾熊「拚當爸」　台灣派翠克來自同保護區

為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球..

埃及聖䴉吃本土鷺科雛鳥　林務局偷蛋、噴油都防守失敗

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

火車上吃肉包！隔壁乘客逼視到最後「笑容逐漸母湯」...

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

主子大眼直盯鏡頭露出淺淺微笑　奴才被萌翻：原來我被..

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容..

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

主人吸附力超強討「愛的抱抱」柴柴無奈甩不開只好一招..

癱貓在停車場流浪...遇媽獲新生　駕輪椅狂衝！最愛..

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪..

西裝柴想討摸卻發現「手太短」　空揮被忽視好尷尬：我..

一天吸40次毒！鸚鵡揪團狂嗑罌粟　農民哭慘：快戒掉..

喵皇賜30分鐘「頭皮去角質」服務　奴才怨嘆：快破皮..

養狗後來家作客朋友減少！　她PO照問原因…網一看笑..

校犬胸前「掛牌子」小朋友乖乖聽話　比老師喊半天還有..

為了吃早餐！長腿柴「搭橋樑」饋爸爸腿：分我吃一口啦..

大狗在家門前睡午覺？她敲玻璃嚇壞　是「美洲獅」啊！

衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要..

中途小幫手！奶貓酷愛「聖上牌」逗喵棒　撲空跺腳狂跳

15歲奶奶柴「回歸寶寶期」　臉埋媽懷裡...縮成球..

惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

蔡逸帆老公「角色扮演」逼真硬來　她遭恐嚇狂哭中斷

三民國小體操隊橫掃北市錦標賽　小選手跳級挑戰全運

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭..

潘恆旭回嘴網友「我看到妳也吐了」　韓國瑜：別酸言酸..

韓國瑜網路聲量死亡交叉　王浩宇：造神已經害到國民黨

一天吸40次毒！鸚鵡揪團狂嗑罌粟　農民哭慘：快戒掉..

中職／富邦上半季主場門票16日預售　5大主題日強勢..

台灣燈會創作再報捷！「一鹿屏安」、「和屏共好」赴大..

影／融融、雄雄要來了！大陸送熊貓給韓國瑜　潘恆旭證..

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉..

寵物動物熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

讀者迴響

熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

怕被放生！　柴「顧門」堵好堵滿

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

主子大眼直盯鏡頭露出淺淺微笑　奴才被萌翻：原來我被反監視！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁」媽：快氣暈

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面