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志工開車2253公里送迷途汪回家　主人卻說「我不養了」

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狗狗Blue好不容易回家，主人卻說不養了。（圖／翻攝自Humane Society of Midland County）

寵物小組／綜合報導

美國密西根州一隻叫做Blue的比特米克斯幼犬被送進收容所，志工很高興牠身上有晶片，請人開車2253公里送牠回位於佛羅里達州的家，沒想到整整花了將近2天趕路，沒想到對方卻說「這隻狗我不要了」。看著Blue重逢主人興奮的模樣，志工心裡難過極了。

Blue3日被人發現在密西根街頭遊蕩，隨後來到收容所，不幸中的大幸是牠身上有晶片，收容所人員連繫了飼主，沒想到這隻狗狗竟然來自佛羅里達州，沒有人知道牠是怎麼出現在密西根的。雖然回家的路途遙遠，一名志工仍自告奮用無償送Blue回家。

這名40歲的志工和弟弟犧牲休假時間，8日上午到收容所接Blue，一路往佛羅里達行駛，當晚在亞特蘭大的旅館休息，隔天晚上就順利帶著Blue到家門前，「是飼主的媽媽來應門的，Blue非常開心，但事情的發展卻讓我們很難過。」

請繼續往下閱讀...

Blue22歲的飼主表明沒有時間照顧與訓練，因此不想要這隻狗了，志工說，「這名飼主曾養過3隻狗，全部都被偷或是跑走了，我想把Blue留在這裡也不是個好選擇。」由於志工已經養了4隻狗，沒辦法再養Blue，只好把這隻親人的乖狗狗送回收容所。

收容所Humane Society of Midland County也難過地表示，很感謝一路上那麼多人幫忙Blue回家，遺憾等到的是難過的結局，目前Blue開放認養，盼望能在密西根找到永遠的家。

關鍵字： 棄養

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