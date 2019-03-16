泰國汪走失誤上香港貨船　終於找到主人卻已被「安樂死」

寵物小組／綜合報導

泰國一隻狗狗走失誤上香港漁船，船員熱心將資訊PO上網協尋飼主，沒想到好不容易找到，卻傳來狗狗已經被人道撲殺的消息，令許多愛狗人士相當氣憤。

這艘香港貨船6日晚間從泰國啟航，12上午返回香港，而碼頭職員在臉書社團PO出狗狗照片，希望能幫忙找主人，該文經過許多轉發，還真的找到遠在泰國的飼主，沒想到這時狗狗已經被漁護署帶走。

漁護署表示，收到船公司通報船上有隻不知從何而來的狗，疑似是從泰國誤登船，因為狗狗來自狂犬病疫區，加上沒有健康證明，考量公共衛生安全後將狗安樂死。

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據了解，這隻狗狗是在泰國港口林查班(Laem Chabang)走失，6天航程下來船員也會拿食物、飲水給狗狗，而抵達香港不久後就有漁護署人員將狗帶走。飼主得知愛犬已被人道處理非常傷心，飼主的姐姐說，「妹妹很擔心狗狗被殺害，還說至少會檢查身體，很健康應該能逃過一劫，沒想到馬上就遭撲殺。」

當時PO文尋飼主的職員也很難過，他提到漁護署現場承諾不會馬上將狗殺害，自己出於愛狗才想幫忙找主人，期待把狗狗送回家，卻是這種結局令人難以接受。根據香港的規定，動物捕捉後至少會隔離4天才人道撲殺，然而這隻狗狗卻馬上被安樂死，漁護署說明，「非法進口的動物不適用此規範」，經過協調同意讓飼主領回狗狗遺體回家善終。