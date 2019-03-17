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萬華鳥店籠塞20鳥！家八哥、綠繡眼嚇到撞死　6隻陳屍穢物

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萬華區鳥店不當飼養。（圖／台北市動保處提供）

▲綠繡眼塞在狹小籠中。（圖／台北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市動保處獲報萬華區某間鳥店環境髒亂，到現場稽查竟有6隻鳥禽死在籠內，且每籠都塞了10到20隻鳥，因店家沒有善盡照顧職責，遭罰新台幣15000元。

台北市動保處表示，107 年10月就曾接獲民眾投訴，當時到現場查訪時發現鳥禽飼養密度極高，每籠塞了10幾、20幾隻鳥，別說展翅，連走動的空間也沒有，而且非常髒亂，「因為當天沒有發現動物受傷或死亡，所以先口同勸告並發函要求店家改善。」

請繼續往下閱讀...

108年1月動保處複查，卻發現店家完全沒有改善，環境髒亂不堪，鳥籠底盤全是排泄物和食物殘渣，並當場發現6隻鳥禽死亡，包括1隻雞、1隻家八哥、1隻鸚鵡和3隻綠繡眼，其中家八哥和綠繡眼頭骨和皮下有大小不一的出血，死因疑是腦部遭撞擊出血。

動保處表示，稽查時每個籠子的鳥都不斷處在慌亂緊迫的狀態下，而家八哥和綠繡眼都是容易受驚的鳥類，「可能是飼養密度過高鳥禽長期緊迫，一受驚嚇就奮力拍打翅膀，結果撞擊籠舍造成腦部出血死亡。」另外店家環境髒亂，底盤跟籠舍都沒有清理，明顯有照養疏失，因此依《動保法》處罰新台幣15000元整。

動保處強調後續還會繼續持續監督店家，他們也呼籲，所有寵物店家都是「飼主」，一定要妥善照料動物，也歡迎民眾共同監督，避免動物受到傷害或騷擾。

▼綠繡眼死亡陳屍穢物上。（圖／台北市動保處提供）

萬華區鳥店不當飼養。（圖／台北市動保處提供）

關鍵字： 鳥店萬華鳥店不當飼養家八哥綠繡眼

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