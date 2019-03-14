「蒙面歹徒」駕駛座睡午覺還嗑光午餐　他一看「毛毛的..

He snoozes, one of our team members loses! This little bandit got caught taking a nap - and someone's lunch - in one of our vans in #Burnaby this weekend. pic.twitter.com/3Nhwiv3Tea — BC Hydro (@bchydro) 2019年3月11日

寵物小組／綜合報導

加拿大卑詩水電局(BC Hydro)最近被蒙面小偷溜上貨車！這位小偷是隻浣熊，被抓包後還打了個大哈欠，甚至把司機的午餐嗑光了，讓工作人員哭笑不得。

卑詩水電局在推特上分享這段「熊贓俱獲」的影片，從貨車窗戶往內看，一隻戴著「黑眼罩」的浣熊悠閒地趴在駕駛座，剛睡飽的牠頻頻打哈欠，接著低頭理毛，一點也不在乎外頭的人。

卑詩水電局表示，「這位小偷被抓到時正在睡大頭覺，而且還嗑光了同仁的午餐。」但他們也感謝這位小偷手下留情，沒有把車子弄得一團糟，只是浣熊是怎麼跑進車裡，還自己把車門關上，這件事情大家百思不得其解。

請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）