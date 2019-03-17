巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

▲小貓被丟在廚餘桶內。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



寵物小組／綜合報導

台中市太平區興東路一處社區大樓的廚餘桶傳來哭聲，就讀新光國中二年級的陳子詮聞聲尋找，竟發現一隻小貓咪全身沾滿油漬和雨水，他趕緊將小貓抱回家清洗，整夜充當「奶爸」用吸管餵奶，隔天上午將小貓安全地交給台灣動物緊急小組安置。

台灣動物緊急救援小組表示，這隻小貓僅有巴掌大，推測剛出生不久，疑似被人丟在廚餘桶，而當時下大雨，小貓全身溼透還沾著菜渣油漬，無助地哀鳴求援。陳子詮聽到聲音好奇查看，沒想到在堆滿廚餘跟邊當盒的桶子中發現小貓咪，他不嫌髒，只擔心小貓的安危，趕快抱回家照顧。

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▲陳子詮整夜照顧小貓咪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



陳子詮回到家先用溫水幫油膩膩的小貓咪全身洗乾淨，再用吹風機慢慢吹乾，接著買來2個暖暖包和衣服鋪在一起幫小貓保暖，還整夜當奶爸用吸管餵奶，同時他也通報台灣動物緊急救援小組，請對方天亮後將小貓咪接往動物醫院檢查、照顧。資深志工倪娟娟得知整個過程，直誇陳子詮雖然才國二，但救援處理非常專業，稱讚他是「救貓英雄」。

陳子詮的媽媽謝靜雅說，兒子平時就很喜歡貓狗，假日也常到動物醫院擔任志工，所以學會基本照護動物的常識，這次兒子救了小貓一命，「非常以他為榮」。

▲陳子詮平時就很喜歡小動物。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



台灣動物緊急救援小組表示，將年幼未斷奶的小貓咪棄置廚餘桶，簡直是製貓咪於死地，反觀才國中的陳子詮就懂得愛護動物，溫暖熱心的舉動值得表揚。