ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

小貓遭棄廚餘桶。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲小貓被丟在廚餘桶內。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

寵物小組／綜合報導

台中市太平區興東路一處社區大樓的廚餘桶傳來哭聲，就讀新光國中二年級的陳子詮聞聲尋找，竟發現一隻小貓咪全身沾滿油漬和雨水，他趕緊將小貓抱回家清洗，整夜充當「奶爸」用吸管餵奶，隔天上午將小貓安全地交給台灣動物緊急小組安置。

台灣動物緊急救援小組表示，這隻小貓僅有巴掌大，推測剛出生不久，疑似被人丟在廚餘桶，而當時下大雨，小貓全身溼透還沾著菜渣油漬，無助地哀鳴求援。陳子詮聽到聲音好奇查看，沒想到在堆滿廚餘跟邊當盒的桶子中發現小貓咪，他不嫌髒，只擔心小貓的安危，趕快抱回家照顧。

請繼續往下閱讀...

小貓遭棄廚餘桶。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲陳子詮整夜照顧小貓咪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

陳子詮回到家先用溫水幫油膩膩的小貓咪全身洗乾淨，再用吹風機慢慢吹乾，接著買來2個暖暖包和衣服鋪在一起幫小貓保暖，還整夜當奶爸用吸管餵奶，同時他也通報台灣動物緊急救援小組，請對方天亮後將小貓咪接往動物醫院檢查、照顧。資深志工倪娟娟得知整個過程，直誇陳子詮雖然才國二，但救援處理非常專業，稱讚他是「救貓英雄」。

小貓遭棄廚餘桶。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

陳子詮的媽媽謝靜雅說，兒子平時就很喜歡貓狗，假日也常到動物醫院擔任志工，所以學會基本照護動物的常識，這次兒子救了小貓一命，「非常以他為榮」。

小貓遭棄廚餘桶。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲陳子詮平時就很喜歡小動物。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組表示，將年幼未斷奶的小貓咪棄置廚餘桶，簡直是製貓咪於死地，反觀才國中的陳子詮就懂得愛護動物，溫暖熱心的舉動值得表揚。

小貓遭棄廚餘桶。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

關鍵字： 廚餘桶奶貓棄養動物救援暖男

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

新玩具！藪貓嗨翻狂跳「原地起飛」　內心被看光瞪鏡頭

泰國汪走失誤上香港貨船　終於找到主人卻已被「安樂死..

帶團拍鯨魚突然「一片黑」　回神發現自己在布氏鯨嘴裡

「蒙面歹徒」駕駛座睡午覺還嗑光午餐　他一看「毛毛的..

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

志工開車2253公里送迷途汪回家　主人卻說「我不養..

7歲愛狗女孩得腦瘤　警帶40汪還送「整隊警犬」幫加..

和臨終老貓約定「當我小孩」　二寶剃頭師傅喊「哇！」..

影／繁殖場貴賓「不知怎麼上床」　饋頭「站著睡」身體..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

夢中聽媽喊名字秒醒露「鄙視臉」 萌喵瞇眼硬撐奶音回..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定..

新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變..

巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

強力「狗體推土機」瓦解棉被山　淡定汪兄目擊現場秒起..

法鬥練瑜珈！翹高屁股伸展腰　專業「下犬式」動作亮相

汪為採光改造狗屋「氣派廢墟風」　媽哭：這要四五千塊..

散步覺得有人在偷看！他一回頭驚見...施工擋板浮現..

說好一起回家的…忠犬脫逃醫院苦等7天　不知主人再也..

沒錢撐愛心…她養11隻狗只餵白麵包　放不下卻也照顧..

未來鏟屎官牽手「毛毛的」入睡　媽心灰意冷退出：我變..

床被妹妹霸佔　汪哥回頭委屈臉內心戲爆發：把牠趕走啦..

假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只..

富商砸15萬建歐盟最短「1m長」高速公路　背後藏洋..

獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

加油把握時間！汽油明日漲0.3元　95無鉛汽油28..

韓流加持仍敗選　孫大千：韓國瑜不見得能轉移選票

陸「銀眼」女童遭罵怪物　眼睛萎縮劇痛…美國養父母決..

韓流威力仍強大！盧秀燕：民進黨贏面子，國民黨贏裡子

磊山保經人DNA「富而好禮」　李佳蓉：年輕人優秀非..

KD缺陣沒差！柯瑞飆33分、衛少打鐵　勇士作客輕取..

闖入檢察官宿舍「你家就是我家」　還請朋友上門作客

寵物動物熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

兒子牽手「毛毛的」入睡媽心碎退..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

讀者迴響

熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

兒子牽手「毛毛的」入睡媽心碎退..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

覺得有人在偷看！施工擋板冒黑臉

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我們回家

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：我又回來了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面