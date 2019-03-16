新玩具！藪貓嗨翻狂跳「原地起飛」　內心被看光瞪鏡頭

寵物小組／綜合報導

收到新玩具好高興！日本愛媛縣立砥部動物園（とべ動物園）藪貓壓抑不住內心的興奮，嗨到狂跳像是飛起來一般，突然發覺自己被偷拍才冷靜一些，可愛直白的反應2天就有超過10萬讚，還有131萬觀看。

推主@dBLpNiofxOVCFo414日在推特分享影片，一隻藪貓收到熊熊不倒翁新玩具，高興到原地起跳，大長腿一跳就是超過1公尺，還不時用前腳撥弄，最後疑似發現有人在看自己的「失控秀」，還回頭看了一下鏡頭，模樣可愛極了。

許多網友都被這位大貓的反應萌翻，直說「第一次見識到什麼叫嗨到起飛」、「牠真的好喜歡這個玩具耶！」、「彈簧腿太厲害了！」@dBLpNiofxOVCFo4後來又分享了幾段漏網鏡頭，藪貓抱著玩具在地上翻滾，一下抱在胸前，一下又用頭蹭，用生命表達對玩具「愛不釋手」。

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ごろごろ〜〜(他の方へのリプでかぶってるかもですが)

頑張ってティアちゃんに会いに行ける日を信じて毎日頑張りましょ pic.twitter.com/17itMOf5D1 — わあい (@dBLpNiofxOVCFo4) 2019年3月15日