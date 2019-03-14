帶團拍鯨魚突然「一片黑」　回神發現自己在布氏鯨嘴裡

寵物小組／綜合報導

南非鯨豚導遊Rainer Schimp帶領紀錄片團隊拍攝，資歷15年的他突然眼前一片漆黑，回過神來發現自己竟然在一頭「布氏鯨(Bryde's whale)」的嘴裡，當下他沒有時間害怕，必須確保自己能呼吸，等待鯨魚把他吐出來。

Rainer Schimp在賞鯨公司AB Marine Dolphin and Whale Watching工作15年，2月某個大晴天他帶著紀錄片團隊出海，沒想到突然眼前一片漆黑，「我覺得屁股好像有種奇怪的壓力，我想了一下這是怎麼回事，然後突然明白自己是被鯨魚叼在嘴裡。」

這是一頭布氏鯨，能長到16.7公尺，體重重達25公噸，Rainer Schimp表示，「在那樣的情況下我沒有時間害怕。」從他的知識經驗判斷，布氏鯨是溫柔的巨人，即使自己被叼在嘴裡，也不可能像《小木偶》的劇情被吞下肚，他只能屏住呼吸，等待鯨魚意識到「吃錯食物」，幸虧幾秒鐘後鯨魚就把他放了。

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紀錄片團隊也沒有錯過這出乎意料的一刻，趕緊拿相機記錄，捕捉到Rainer Schimp上半身被叼著、下半身露在嘴巴外的畫面，他們也在Youtube頻道Barcroft Animals分享這個驚險又驚奇的故事。