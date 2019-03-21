浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里行軍

▲Hola是行軍隊伍中最引人注目的焦點。（圖／記者呂佳賢攝）



寵物小組／綜合報導

特戰官兵展開為期20天500公里行軍，隊伍中特別引人注目的就是精壯的「歐告（黑狗）」Hola，原本是流浪狗的牠2014年在雲林的動物醫院等待安樂死，恰巧被特戰第四營官兵收留，也投入軍旅狗生。一開始Hola走不到3公里就賴皮，經過5年磨練，現在已經是勇猛的軍犬。

陸軍特種作戰指揮部表示，2014年特四營時任指揮官郭力升下令一連一犬，而官兵到雲林某間動物醫院，恰好遇見一隻即將被安樂死的流浪狗，不捨之下便將狗狗領養回部隊，並取名Hola。

請繼續往下閱讀...

▲Hola5年前走3公里就賴皮投降，現在已經鍛鍊得相當精壯。（圖／記者呂佳賢攝）



Hola雖然曾經流浪體力勇健，但一開始連3公里都走不完，總是累得坐在地上賴皮。5年來Hola跟著特戰官兵一起受訓，當年的軟腳蝦已經轉變為英勇的軍犬，曾跟著行軍登上海拔3400公尺的合歡山，通過任務後甚至升官為「下士特戰犬」，這也是「班長」等級，能夠帶領阿兵哥呢！

這次Hola隨著特戰官兵進行500公里行軍，20天內會經過6個縣市，包括嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗及南投，許多網友知道Hola的故事後，紛紛幫牠加油打氣，也提醒特戰隊狗狗忍耐力很強，務必要注意Hola的健康。臉書粉絲專頁「國防部發言人」也承諾，「請放心，一定會好好照顧這位夥伴的！」

▼Hola可是真正的「狗班長」！（圖／記者呂佳賢攝）

