德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐待

▲寵物店賣小於100公分鼠籠也違法。（圖／粉專I am Kay 我是中仔仔授權提供）



寵物小組／綜合報導

德國的寵物店晚上7點關門，卻在5點才能購買倉鼠，因為倉鼠是夜行性動物，白天不能打擾牠們，這讓移居德國的鼠奴Kay大為驚訝。除此之外，即使是在寵物店，每個寵物籠舍都布置得像動物園一樣，就是為了讓每隻小動物在最接近自然的環境下生活。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

鼠奴Kay移居德國還是很希望有小倉鼠陪伴，於是到了寵物店挑選，沒想到寵物店裡的鼠籠鋪滿墊材，甚至有棲木、樹洞等，簡直像是動物園的展示場，更讓她驚訝的是，寵物店明明7點關門，卻有告示牌指示「因為倉鼠是夜行性動物，為了不打擾牠們的休息時間，販售時間只限於下午5點開始。」

▲明文規定5點後才能買倉鼠，因為倉鼠是夜行性動物。（圖／粉專I am Kay 我是中仔仔授權提供）



Kay盯著黃金鼠籠好久，一顆呆呼呼的小黑頭探出來，於是「就決定是你了！」這時店員拿了一本「倉鼠手冊」要求她詳讀一次，並且幫小倉鼠做個檢查，包括小手指和指甲的健康狀況，接著飼主必須簽切結書證明會好好照顧這隻小動物。

▲小Jarjar萌探頭收買鼠奴。（圖／粉專I am Kay 我是中仔仔授權提供）



讓Kay驚訝的不僅如此，要是沒有帶合適的運輸籠，店家會強制買一個尺寸恰當的，而非只是裝進隨便的紙盒就讓人帶走，店家也會要求籠子大小至少100公分X35公分，否則就是「虐待」，另外倉鼠喜歡鑽地，籠內必須有一部分的墊料至少10公分。

▲寵物店內大型鼠類的棲息環境。（圖／粉專I am Kay 我是中仔仔授權提供）



就這樣Kay帶著小倉鼠Jarjar回家，除此之外還有個「大豪宅」，整套「基本設備」要價台幣大約7400元，相較於台灣寵物店甚至推出「買籠子送倉鼠」等促銷活動，雖然所費不貲，甚至汽車後座為了載「豪宅」，人只能搭電車回家，但這樣買寵物的經驗令Kay覺得「太讚惹！」

▲寵物店擺設倉鼠、黃金鼠籠「示範基本款」。（圖／粉專I am Kay 我是中仔仔授權提供）

另外Kay也分享，德國的寵物店不販售貓狗，取得管道幾乎是朋友轉讓或領養，而這些毛孩大部分都是米克斯，如果真的很想養純種犬貓，也有專門販售的犬舍、貓舍，不過價格非常驚人。如果飼養狗狗，除了要上「飼主課程」之外，還必須登記戶口、植晶片掛狗牌，要是缺了一項都是巨額罰款，還必須繳「狗稅」。有了這些制度並要求飼主配合，德國才能成為世界認證的「毛孩天堂」。