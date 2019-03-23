全盲阿金想玩玩具撿不到！　4個月「導盲犬」咬來邀玩

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie And Maverick（@charlieandmav）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 18 日 上午 9:42 張貼

寵物小組／綜合報導

11歲黃金獵犬Charlie因為青光眼移除雙眼，失明的牠生活諸多不便，直到爸爸媽媽帶了4個月的黃金小幼幼Maverick回家，一切都不一樣了！Charile超喜歡這位新弟弟，更有趣的是，Maverick儼然成為「導盲犬」，代替Charlie的眼睛一起探索世界。

Charlie和爸爸Adam和媽媽Chelsea Stipe住在美國北卡羅萊納州，2016年時牠因為青光眼移除了左眼，隔年又必須移除右眼，雖然失明造成生活很大的不方便，但是爸爸媽媽還是傾盡全力照顧牠。

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie And Maverick（@charlieandmav）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 19 日 下午 2:21 張貼 請繼續往下閱讀...

後來Chelsea懷孕了，她希望有隻狗狗能陪伴孩子成長，於是在元旦那天帶回來一隻4個月的小黃金，取名叫Maverick，而在寶寶出生之前，小黃金就已經展現出超溫柔的看護技能！Chelsea觀察到，因為Charlie眼睛看不見，想玩玩具卻老是找不到，Maverick竟然會把玩具叼到哥哥面前，邀請一起玩。

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie And Maverick（@charlieandmav）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 18 日 下午 4:29 張貼

散步時Maverick變成像是導盲犬一般，緊緊跟著Charlie，不會暴衝也不會急煞，彷彿知道Charilie需要牠的幫助。如今寶寶出生了，2隻狗狗當了哥哥，對寶寶也疼愛有加。Chelsea說，不僅Maverick懂得配合、照顧Charilie，Charilie也很依賴這位新來的小夥伴，彼此感情非常好，而這段「失明汪和牠的導盲犬」的故事也讓網友們驚奇又感動，紛紛在IG追蹤牠們的生活。