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全盲阿金想玩玩具撿不到！　4個月「導盲犬」咬來邀玩

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寵物小組／綜合報導

11歲黃金獵犬Charlie因為青光眼移除雙眼，失明的牠生活諸多不便，直到爸爸媽媽帶了4個月的黃金小幼幼Maverick回家，一切都不一樣了！Charile超喜歡這位新弟弟，更有趣的是，Maverick儼然成為「導盲犬」，代替Charlie的眼睛一起探索世界。

Charlie和爸爸Adam和媽媽Chelsea Stipe住在美國北卡羅萊納州，2016年時牠因為青光眼移除了左眼，隔年又必須移除右眼，雖然失明造成生活很大的不方便，但是爸爸媽媽還是傾盡全力照顧牠。

 
 
 
 
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後來Chelsea懷孕了，她希望有隻狗狗能陪伴孩子成長，於是在元旦那天帶回來一隻4個月的小黃金，取名叫Maverick，而在寶寶出生之前，小黃金就已經展現出超溫柔的看護技能！Chelsea觀察到，因為Charlie眼睛看不見，想玩玩具卻老是找不到，Maverick竟然會把玩具叼到哥哥面前，邀請一起玩。

散步時Maverick變成像是導盲犬一般，緊緊跟著Charlie，不會暴衝也不會急煞，彷彿知道Charilie需要牠的幫助。如今寶寶出生了，2隻狗狗當了哥哥，對寶寶也疼愛有加。Chelsea說，不僅Maverick懂得配合、照顧Charilie，Charilie也很依賴這位新來的小夥伴，彼此感情非常好，而這段「失明汪和牠的導盲犬」的故事也讓網友們驚奇又感動，紛紛在IG追蹤牠們的生活。

關鍵字： 失明黃金獵犬

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