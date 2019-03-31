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歐告COS巨型蝙蝠！閉眼、立耳神複製　姐：我家就一隻

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黑狗COS大蝙蝠。（圖／飼主Lynn Lin提供）

▲歐告亮亮跟蝙蝠長得一模一樣。（圖／飼主Lynn Lin提供）

記者李依融／採訪報導

網友Lynn Lin收到姐姐傳來「巨大蝙蝠」的照片，一看驚覺「家裡就有一隻啊！」黑狗亮亮躺在地上，裹著廢棄的黑雨傘，閉上雙眼的模樣和巨大蝙蝠簡直一模一樣，Lynn Lin把照片分享在「爆廢公社」，網友全都笑瘋。

Lynn Lin在爆料公社中分享，「發現家裡的狗狗撞臉巨型蝙蝠，索性拿了不要的黑傘動手玩創意，哈哈哈哈哈快笑瘋！」只見黑狗躺在地上，身上披著黑色雨傘布，閉著眼睛還有尖尖的立耳，要不是脖子上戴著項圈，還以為就是「蝙蝠本人」呢！

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黑狗COS大蝙蝠。（圖／飼主Lynn Lin提供）

▲姐姐覺得大蝙蝠很像人，Lynn Lin馬上覺得根本是亮亮。（圖／飼主Lynn Lin提供）

Lynn Lin說，一開始是姐姐看到報導傳給她看說「這個好像人」，她一看發現「這就是亮亮、好像亮亮」，這隻紅透半邊天的大蝙蝠家裡竟然就有一隻。她想到有一把廢棄的黑傘，就把雨傘布鋪在地上，亮亮躺上去露出厭世的表情，連拍之下竟然和大蝙蝠一模一樣，這驚人的效果讓她笑到無法自拔。

黑狗COS大蝙蝠。（圖／飼主Lynn Lin提供）

▲亮亮：姐姐幹麻玩雨傘？（圖／飼主Lynn Lin提供）

Lynn Lin提到，亮亮的經典事蹟不僅如此，2年前還曾經臉腫成「豬頭」，家人趕緊送到醫院，才發現疑似是被蛇咬，幸好最後消腫平安無事。事實上3歲的亮亮是鄰居家生的小狗，被Lynn Lin一家抱回家養，除此之外還有另一隻一起長大的虎斑貓，貓狗之間感情很不錯。

黑狗COS大蝙蝠。（圖／飼主Lynn Lin提供）

▲亮亮曾經疑似被蛇咬腫成豬頭。（圖／飼主Lynn Lin提供）

亮亮模仿的蝙蝠叫做「鬃毛利齒狐蝠」，是世界上最大的蝙蝠，只分布在菲律賓薩蘭加尼省的洞穴及雨林，不過現在被列為瀕危物種，菲律賓政府正在進行保育計畫。

▼亮亮吸貓中，牠跟貓咪感情很不錯。（圖／飼主Lynn Lin提供）

黑狗COS大蝙蝠。（圖／飼主Lynn Lin提供）

關鍵字： 黑狗歐告巨型蝙蝠鬃毛利齒狐蝠

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