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胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

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寵物小組／綜合報導

海灘上一隻胖鯊魚嘴裡咬著「一條腿」，這畫面也太恐怖了！英國鬥牛犬Nelson被主人打扮成鯊魚，嘴裡咬著人腿模型開心在海灘上狂奔，還不斷驕傲地舉起炫耀「你看我的新玩具！」雖然知道是假的，但乍看之下還是令人嚇了一大跳。

英國鬥牛犬Nelson和Rose經常打扮成各種造型，主人的創意屢屢獲得網友佩服，而狗狗們也是天生模特兒，相當願意配合演出。這次Nelson和Rose穿上鯊魚的衣服，背上和身體兩側還有「鰭」，再加上牠們天生皺眉頭的表情，看起來就是「生人勿近」的模樣。

這樣還不夠，Nelson嘴裡竟然叼著一條「假人腿」，只見牠一邊在沙灘上奔跑，人腿在牠嘴邊跟著晃動，誰看了都會瞬間嚇一大跳。調皮的主人在IG@kingmajesty_and_princessrose上寫著，「當哥哥跟你說不要下水，他真的沒在開玩笑。」許多粉絲都說，「Rose，你要好好聽哥哥的話」，還開玩笑提醒，「主人，要記得餵Nelson吃飯啊！」

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除了經典的鯊魚造型，Nelson和Rose還扮過泰迪熊、漢堡「裡面的肉」、胖兔兔、小豬等，主人經常幫牠們想新花樣，牠們似乎也樂在其中。有些狗狗很討厭穿衣服或打扮，就別勉強牠們啦！

關鍵字： 鯊魚英國鬥牛犬

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