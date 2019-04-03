碰一聲！警犬衝向歹徒遭開槍　領犬員每天蹲小隔間陪牠

寵物小組／綜合報導

美國佛羅里達州警員Greg Shone帶著警犬Titan逮捕嫌犯，一人一狗在廣大的範圍內搜尋，Titan找到氣味向前衝去，卻傳來一聲槍響，Greg Shone趕緊跑過去，真的找到嫌犯，而Titan中彈躺在一旁。

這件事發生在3月29日凌晨2點，Greg Shone帶著4歲半的比利時瑪連萊犬Titan出勤，他們開車追蹤嫌犯，但一停車嫌犯很快地從視線消失，只好以徒步的方式搜索，過了不久Titan便聞到嫌犯的氣味，向目標跑去卻被槍擊中。

Greg Shone發現好夥伴受傷，趕緊將警犬送到醫院手術治療。佛羅里達州聖彼得堡警局發言人表示，「我們的警犬24小時都和領犬員在一起，無論是訓練或是日常生活。」正因如此Greg Shone和Titan之間建立起深深的羈絆，大家都很擔心這次的事件會讓Titan小命不保，慶幸的是，Titan順利從手術中甦醒。

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Titan復原期間，Greg Shone每天一有空就到醫院探望，在小小的隔間裡摸摸狗狗，陪狗狗說說話，平常都黏在一起的一人一狗短暫的分開，肯定都非常想念對方。目前Titan復原情況良好，等到完全康復後就能回到隊上，繼續當Greg Shone形影不離的好夥伴。

據了解，該名嫌犯隨後被發現中彈身亡，而這場追擊中有另一名警員遭射中肩膀受傷，目前仍在醫院康復中。