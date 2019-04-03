ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

碰一聲！警犬衝向歹徒遭開槍　領犬員每天蹲小隔間陪牠

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

 寵物小組／綜合報導

美國佛羅里達州警員Greg Shone帶著警犬Titan逮捕嫌犯，一人一狗在廣大的範圍內搜尋，Titan找到氣味向前衝去，卻傳來一聲槍響，Greg Shone趕緊跑過去，真的找到嫌犯，而Titan中彈躺在一旁。

這件事發生在3月29日凌晨2點，Greg Shone帶著4歲半的比利時瑪連萊犬Titan出勤，他們開車追蹤嫌犯，但一停車嫌犯很快地從視線消失，只好以徒步的方式搜索，過了不久Titan便聞到嫌犯的氣味，向目標跑去卻被槍擊中。

Greg Shone發現好夥伴受傷，趕緊將警犬送到醫院手術治療。佛羅里達州聖彼得堡警局發言人表示，「我們的警犬24小時都和領犬員在一起，無論是訓練或是日常生活。」正因如此Greg Shone和Titan之間建立起深深的羈絆，大家都很擔心這次的事件會讓Titan小命不保，慶幸的是，Titan順利從手術中甦醒。

請繼續往下閱讀...

Titan復原期間，Greg Shone每天一有空就到醫院探望，在小小的隔間裡摸摸狗狗，陪狗狗說說話，平常都黏在一起的一人一狗短暫的分開，肯定都非常想念對方。目前Titan復原情況良好，等到完全康復後就能回到隊上，繼續當Greg Shone形影不離的好夥伴。

據了解，該名嫌犯隨後被發現中彈身亡，而這場追擊中有另一名警員遭射中肩膀受傷，目前仍在醫院康復中。

關鍵字： 警犬K9

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

歐告COS巨型蝙蝠！閉眼、立耳神複製　姐：我家就一..

胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」　奴才崩潰：這是一天..

全家福9連拍！阿金「算時間」往前衝　大頭擋住所有人

胸背汪蘆洲流浪到國父紀念館　50陌生人開群組熱血尋..

黃色雨衣中間「一顆頭」左右轉　臘腸問號臉萌翻網友

扶拉格／貓咪10年沒洗澡也別驚訝！　太常洗反而易生..

「我是狗狗不會找錢」阿柴顧地瓜攤　汪汪報告：賣出去..

浴血吃早餐！巨蟒生吞1山豬　結果慘遭3隻豬隊友圍攻

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「4隻腳小蛇」萌翻日網　 5萬人按讚喊：想和牠握手..

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開..

柴同框男孩光速「拜拜」求肉吃　馬麻笑翻網：牠在手搖..

歐告用「神器」COS超巨型蝙蝠　閉眼+立耳！小黑一..

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…..

「毛茸茸」海豹寶寶！　睜圓滾大眼水中賣萌秒圈大批粉

連假不想人擠人好想住飯店放鬆？　東森寵物雲讓你免費..

內衣捕獸夾抓住8KG胖貓！姐姐魔性大笑　網歪樓：罩..

站務員「掃把推黃金獵犬」挨轟粗魯　恆春轉運站回應了

狗寶貝嘴巴太臭親不下去？帥獸醫出動探照燈進行牙齒健..

3毛茸茸灰寶寶搭「天鵝船」　擠爸媽背上溜滑梯入水

美人魚造型初亮相！爸寶貴賓「Q嫩肚腩」意外露餡　2..

全球最大巨蜥「科摩多龍」遭盜獵每隻100萬　印尼封..

碰一聲！警犬衝向歹徒遭開槍　領犬員每天蹲小隔間陪牠

媽騎小折「遛巨大神獸」　路人建議：乾脆直接騎牠就好

報稅月將到！國稅局勞動節加班　幫助民眾報稅順利

KD羨慕歐登當選秀狀元　生涯首戰被甜瓜打傻：每晚都..

日本美少女剪「世界最長髮」獻愛心　網狂讚：人美心也..

日職／王柏融再戰樂天　1局上滿壘王打出游擊雙殺打

攜手歐洲最強男單新秀　VICTOR簽下歐錦賽銀牌安..

男會計師找大肌肌演奏「激情交響曲」　「攜」毒助興下..

iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人..

溫室效應有救了！　中山大學發現「綠藻」能緩解全球暖..

宜蘭大眾科學日開幕　讓民眾認識、親近並應用科學

「毛茸茸」海豹寶寶！　睜圓滾大眼水中賣萌秒圈大批粉

寵物動物熱門新聞

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

讀者迴響

熱門新聞

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面