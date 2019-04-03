3未開眼奶貓裝箱遭棄　他撿回公司「貓咪委員會」輪流顧

▲小貓被發現時都未開眼。（圖／翻攝自梨視頻）



寵物小組／綜合報導

大陸江蘇省南京一名程式設計師撿到3隻被遺棄的小奶貓，原本放在公司門口等「有緣人」領養，沒想到老闆娘直接說「帶進來啊！」，就這樣全公司的貓奴都來照顧這3隻小傢伙，現在小貓已經有新奴才認養了。

這名程式設計師在路邊發現一個盒子，裡頭竟然裝著3隻未斷奶的小貓咪，他想著小貓這樣丟著一定活不了，自己又沒辦法養，偏偏遺棄的地點相當偏僻，於是他將小貓放在人來人往的公司門口，希望有人願意照顧。

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▲公司裡竟然有貓咪委員會。（圖／翻攝自梨視頻）



這間公司大約有150人，不僅有個貓房養了2隻貓，還有「貓咪委員會」微信開了貓奴群組，程式設計師在上面分享了小貓的訊息，沒想到老闆娘看到了，直接要他把小貓帶進來，後來大家紛紛轉發送養訊息，也輪流照顧這3隻小可愛。

有趣的是，公司也貼出公告，上頭寫著「近期主子們身體欠安，暫時要與各位愛奴保持距離，請各位高抬貴手～～如果真的願意伺候主子們的飲食起居，請聯繫貓咪委員會參加面試。」大家送養時也不馬虎，特別留意認養人能不能長期照顧、近期有沒有結婚生子的計畫等，等小貓養到至少1個月大、身體健康，才會交到新奴才手上。