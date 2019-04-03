法鬥吞了「40公分玩具繩」　3周後才嘔吐軟便險沒命！

▲Mandy剛到醫院時很不舒服。（圖／英國皇家動物醫院提供）



寵物小組／綜合報導

2歲法國鬥牛犬Mandy嘔吐、軟便好幾天，獸醫發現牠有胰臟炎，且胃和十二指腸有異物，開刀確認竟然夾出一條40公分的「咬繩玩具」，家人一看驚訝地說，「這條繩子已經失蹤1個月了！」

Mandy愚人節這天到醫院看診，因為牠連續好幾天又吐又軟便，獸醫透過血液檢查發現有胰臟炎的情形，另外從X光、超音波來看，胃和十二指腸有異物，但是沒有完全阻塞。因為Mandy同時要結紮，家人決定捨棄內視鏡檢查，直接在開腹腔的同時檢查腸道異物，如果確定有就直接取出來。

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▲獸醫從肚子裡夾出繩子。（圖／英國皇家動物醫院提供）



結紮手術後，獸醫開始找異物到底是什麼，沒想到夾出40公分長的粗繩子，這正是平時Mandy愛玩的玩具！家人說，這條玩具1個月前莫名消失，沒想到是被「吞下肚」，幸好Mandy手術後很快恢復活力。

獸醫提到，毛孩吃了異物，在消化道出問題之前可能完全沒有異狀，像Mandy就是在3周後才有嘔吐、軟便的情形，「平時生活的觀察很重要，有任何東西不見，要找到屍體才可以放心。」

另外醫生也提醒，多種儀器檢查有時候是有必要性的，尤其是一種儀器檢測後仍無法確定，重複確認的動作就相當重要了。很多疾病都會造成毛孩嘔吐，若沒有檢查只是以止吐藥治療，恐怕錯失時機，「以Mandy的情況，可能造成腸管壞死破裂，引發腹膜炎敗血症死亡。」