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一早起床「萌貓變開喜婆婆」！抬頭挺胸燦笑　網：原來是天燈啊

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寵物小組／綜合報導

主子的時尚不是凡人能懂的！飼主Eason Lin28日一早起床，看見3歲金吉拉「DiDi」趴在廚房地板上放空。他仔細一看，發現DiDi怎麼頭上戴著塑膠套，中間還剛好簍空，呈現「開喜婆婆」的斗笠帽造型，如此可愛的場景當場萌的爸爸不要不要的。

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從爸爸錄下的影片中可見，DiDi不知道怎麼玩得，竟然將啤酒的塑膠袋玩到頭上去。可愛的牠非常喜歡這個造型，還一臉驕傲，並抬頭挺胸坐好好。爸爸幫牠撥掉後，DiDi還自己用頭頭「重新套上」。爸爸就笑說，「我幫牠弄，牠還不理我，整個就很鎮定，真的快要被牠給笑死！」

▲一早起床「萌貓變開喜婆婆」！抬頭挺胸燦笑　網：原來是天燈啊。（圖／網友Eason Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲DiDi：本喵美嗎？？？（圖／網友Eason Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲一早起床「萌貓變開喜婆婆」！抬頭挺胸燦笑　網：原來是天燈啊。（圖／網友Eason Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被爸爸拿下來後，還自己默默套上。

爸爸表示，DiDi的個性比較不黏人，但是很喜歡在家裡黏著媽媽，「然後牠又不喜歡給人家抱抱，所以突然看到就覺得很好笑！」爸爸將逗趣小短片分享到貓咪社團，至今吸引近7000多人看過。

▲一早起床「萌貓變開喜婆婆」！抬頭挺胸燦笑　網：原來是天燈啊。（圖／網友Eason Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Didi的「出頭」非常多。

網友看完短片，紛紛在底下留言著，「牠明年想去春吶～先做準備～」、「哈哈我笑死！好可愛」、「這個藝術是有價的哦！」、「牠想回去太空」、「喵皇喝醉了」、「主子覺得這樣比較有型XD」、「酒促長這樣我就喝爆」。

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▲一早起床「萌貓變開喜婆婆」！抬頭挺胸燦笑　網：原來是天燈啊。（圖／網友Eason Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 開喜婆婆

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