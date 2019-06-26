為什麼不要我了？萌貴賓遭狠心飼主「翻牆丟棄」　在廣場淋雨發抖

▲這麼可愛的貴賓竟然遭人惡意棄養。（圖／臺南市動物防疫保護處提供，下同）



寵物小組／綜合報導

亂丟毛小孩的人一定會有報應！台南動物之家日前在廣場發現一隻可憐的貴賓狗，調閱監視器後發現，竟然是一名狠心飼主趁員工下班，偷偷摸摸翻牆進來，把貴賓狗丟棄在園內。一臉無辜的小貴賓就在廣場中「經歷一夜風雨」，所幸經過獸醫師檢查，毛小孩身體無大礙。

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台南動保處強烈譴責這樣的行為，「飼主直接棄置毛小孩於動物之家實為不可取，且此行為可能已違反動物保護法第29條，可處3萬元以上15萬元以下之罰鍰。」保處建議飼主如因毛孩行為問題之困擾，應向專業醫療單位詢求治療方式，給牠一次機會繼續照養，或努力幫牠找尋下一個能終養的家庭，不要輕易放棄毛孩。

▲貴賓被丟在這邊淋雨。



動保處呼籲民眾，飼養毛小孩要負起飼主責任，需替毛小孩植入晶片做寵物登記，並完成絕育手術。飼養前應再三評估自身是否能不離不棄陪伴牠至少10年，並考量家人是否支持飼養動物，另也得評估自身經濟能力是否能負擔。「毛小孩是家人，家人應不離不棄，善盡飼主責任，終養不棄養，教養不放養。」

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▲動保處呼籲，請勿棄養毛小孩，要善盡飼主責任。