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虎斑對廁所門「舉掌狂拜拜」　網憋笑重播：忘了喊芝麻開門啦

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寵物小組／採訪報導

這隻貓在過年期間一定可以拿到很多紅包！高雄網友沛亭的工作室有隻4歲的可愛貓星人秘魯（台：啤酒），牠無師自通學會「拜拜」招式。秘魯學會之後，以為萬事用拜託的就OK，這天竟然對著廁所門拜託拜託，模樣相當勾錐。

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小秘魯愛黏媽媽，喜歡跟著媽媽進到廁所裡。牠待了一陣子後，覺得無聊想離開，沒想到門已經關上，無法順利踏出門。媽媽看著牠先用手手抓一下，抓完後開始舉掌拜拜，心裡笑說「拜託一下～門就會打開嗎？哈哈哈」。媽媽也說到，「牠如果有想做的事卻做不到，就會拜託。」

▲虎斑對廁所門「舉掌狂拜拜」，網憋笑重播：忘了喊芝麻開門啦。（圖／網友沛亭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲秘魯：來拜託看看門會不會自己開！（圖／網友沛亭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

秘魯個性很親人，不怕陌生人，跟誰都很好。媽媽沛亭說，「前主人在牠1歲多時撿到牠，由於事情太多太忙了，前主人沒辦法好好專心照顧，所以給我養，剛好可以跟另外一隻店貓作伴。」

▲虎斑對廁所門「舉掌狂拜拜」，網憋笑重播：忘了喊芝麻開門啦。（圖／網友沛亭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三花貓是另外一隻店貓。

媽媽將秘魯對門拜託拜託的影片，上傳到貓咪社團，網友看完笑喊「你忘記說『芝麻開門啦』！」其它人也留言著，「芝麻開門的概念」、「這怎麼學的？好可愛啊」、「太可愛了，忍不住重播好幾次」、「拜託拜託門快開」、「牠好可愛哦，屁屁是直接解鎖獲得開門技能」、「天啊～太可愛了」。

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▲虎斑對廁所門「舉掌狂拜拜」，網憋笑重播：忘了喊芝麻開門啦。（圖／網友沛亭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的秘魯很撒嬌。

更多精采影片：

關鍵字： 廁所拜拜拜託

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