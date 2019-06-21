「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗」：牠很喜歡站

▲阿嬤分享家中以前養的大狗照片，但畫面中明顯是一隻成年的台灣黑熊。右邊照片證實是在圓山動物園所拍。（圖／「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

不管是熊還是狗，能聽阿嬤說可愛故事就是一種幸福，幫我們紀錄那年代的人與動物的微妙關係！關懷當地老人、收集老照片及故事的「花蓮縣牛犁社區交流協會」21日再度拜訪40年前曾養過「大黑狗」的76歲許姓阿嬤。阿嬤今早努力回想，終於想破頭擠出一點相關回憶，逗趣故事吸引超多網友敲碗求下集。

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阿嬤向協會工作者楊富民表示，這隻大黑狗是兒子某天突然抱回家，不知道在哪裡撿回來的小狗狗。協會工作者楊富民轉述，「阿嬤說後來養著養著，約養快1年的樣子，發現牠的嘴巴越來越長，一開始以為是狼，又有點像熊。然後阿嬤也提到，她說那隻狗站起來比人還要高，自己看了也有點害怕。狗看到人經過就會叫，叫聲跟一般狗狗沒兩樣，而且很兇，然後牠很喜歡『站著』」。

▲這些都是阿嬤所珍藏的照片。



▲黑熊照片背面寫阿嬤弟弟名字「榮琳留念」。阿嬤說是弟弟給她的，不過弟弟本人也有點忘記了。

由於大黑狗越養越大隻，許姓阿嬤逐漸有些畏懼。有一次傍晚，阿嬤進去籠子要餵牠吃飯，看到脖子有繫著「白白項圈」，心想有綁好，放心進去餵，沒想到近看發現是白色V領毛。協會工作者楊富民再次跟阿嬤確認，那可能是熊，「但阿嬤還是一直說是狗耶哈哈！」。

阿嬤向楊富民透露，現在回想起來只記得「站起來比人高」、「胸前有白毛」、「嘴巴越養越長」。最後阿嬤養了快一年，覺得有點太大隻，請先生送給別人，用貨車把狗狗載走，不知送往何處。楊富民一行人也循線找到附近多名鄰居，試圖釐清當時過程。「有人真的記得阿嬤家有隻『超大～的黑狗』，並記得她家養過非常多種動物，有小山羌、野豬等等。」

一名70幾歲的鄰居阿嬤表示，她記得有隻大黑狗是因為當時女兒出生，常常抱著她去許姓阿嬤家參觀「小動物」，然後看到「比較兇」的動物會自動跳過。一名50多歲的阿伯提到，許姓阿嬤家抓很多山豬來養，自己看到豬在交配會不敢靠近，並且「看過大動物在門口」。不過仍有許多鄰居表示不記得有黑熊，沒印象、沒看過。

養黑熊一說，阿嬤記憶已經不可考。楊富民笑說，「阿嬤最後也被我們也煩到一下說是熊啦，一下說是狗啦，狗熊兩迷離，最後還很用力拍打我們的訪查員說，『你們啦！這麼煩！』」。透過這次有趣的調查，楊富民發現，阿嬤們的混淆反應出長輩對於動物知識是匱乏的，甚至很多人分不出熊與狗的差別。

▲阿嬤的相簿。



楊富民表示，這些故事難以考證，甚至沒有辦法被當作嚴肅的歷史對待，但它仍是我們生活周遭那些有意義的「歷史」。同時也提及，這系列故事能引起多人關注，非常開心。「我們非常開心看到許多朋友回應過去與動物相關的故事。台灣是一個多物種且具備豐饒資源的島嶼，請各位千萬不要忘記，身邊的動物也是我們記憶中深刻的一部份。」

《ETtoday新聞雲》的記者今早也致電台北市立動物園求證，關於阿嬤口中的大狗是否真是台灣黑熊？對此，園區林小姐表示，「在阿嬤那個年代，由於野生動物保育法還未通過，所以民眾是可以飼養的。這名阿嬤有可能是把小黑熊誤認為狗狗，所以才養在家中；另外，因為花蓮地大，所以阿嬤的家如果夠大的話，養台灣黑熊是有可能的。」

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