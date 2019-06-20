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影／準備飛美國新家...3米克斯遇長榮罷工卡機場！汪汪送機團趴地陪伴

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寵物小組／綜合報導

動物救援團體「Mary’s Doggies台灣瑪莉愛狗協會」原本預計20日搭乘長榮航空，將可愛的三隻米克斯送到美國芝加哥找新的爸爸媽媽，不料剛好碰上「長榮罷工」！這下班機取消，一群熱心志工只好先守在機場等待，隨行的「汪汪送機團」也趴在地板上休息，期盼這場風波可以順利平息。

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▲準備飛美國新家...3米克斯遇罷工「卡機場」！汪汪送機團趴地陪伴。（圖／記者宋良義攝）

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▲3隻米克斯準備飛往美國新家，碰巧遇上罷工。（圖／記者宋良義攝）

10年來救援超過1千600隻浪浪、擁有「浪浪之母」之稱的台灣瑪莉愛狗協會理事長蔡殷殷Mary，專門替台灣的流浪犬進行送養與安置，替這些無家可歸的毛小孩找到家。Mary在機場受訪表示，「我們這邊有三隻狗狗準備被領養到美國芝加哥，我們到機場才發現班機取消，所以我現在只好先這邊等待消息，現在不知道狗狗可不可以飛。」

▲準備飛美國新家...3米克斯遇罷工「卡機場」！汪汪送機團趴地陪伴。（圖／記者宋良義攝）

▲一群愛心志工主動來機場幫忙協助送養。（圖／記者宋良義攝）

有三隻狗狗順利被認養，現場還有許多虎斑色、黑色的汪星人，大家乖巧地跟在愛心志工旁邊，不吵也不鬧。Mary受訪時提到，其它隻狗狗是來「送機的」，順便帶牠們過來練習社會化，有的還在等家，期盼牠們下次也有機會可以飛。

▲準備飛美國新家...3米克斯遇罷工「卡機場」！汪汪送機團趴地陪伴。（圖／記者宋良義攝）

▲台灣瑪莉愛狗協會理事長Mary提到，黑色或虎斑色的浪浪比較少被認養。（圖／記者宋良義攝）

長榮航空今（20）日與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布自下午4點展開罷工行動。針對空服員發起突襲罷工，長榮航空下午4點半召開後續因應措施，在空服員福利方面，有媒體問及，長榮航空是否會依照先前發給員工的信件，不發年終、不調薪、不給優惠機票等福利，長榮航空總經理孫嘉明表示，一旦罷工發起，就會依照對內公告的措施會來執行。

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關鍵字： 米克斯長榮罷工Mary’s Doggies台灣瑪莉愛狗協會美國芝加哥送養蔡殷殷Mary

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