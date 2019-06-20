臭臉秋田靠車窗：沒人鳥我！　車主「無理要求」爽歪修車師傅

▲秋田：說要帶我出去玩...根本騙人！（圖／網友曹峻熊‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

「我本來怕牠會咬我，結果飼主這樣說讓我覺得超好笑！」住台北松山區的修車師傅曹峻熊如此笑說。他說這天看到店門口忽然臨停一輛汽車，定眼一看，看見後車窗趴著一隻「臉超臭」的秋田犬，似乎心事重重。

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「師傅不好意思，我臨停一下等朋友！」車主講完後，跑到一旁講電話。這時，後方車窗搖了下來。曹峻熊笑說，「我跑過去跟狗狗玩，結果車主說『你可以幫我摸摸牠嗎？牠坐在車上一整天了，現在很不爽』請我幫忙摸摸牠的狗，哈哈哈。」

▲秋田：都沒人鳥我...何時才能出去玩呢？



修車師傅曹峻熊說，「我本來怕牠會咬我，結果牠很乖會給我摸，但是臉還是很臭。我覺得牠很可愛也很好笑，我就一直摸，然後覺得一定要拍下來。」曹峻熊將照片PO到寵物社團，還模擬秋田犬的心聲「啊不是要帶我出來玩嗎？怎麼都在坐車...是到了沒啦！」

很多網友看完這兩張逗趣照，紛紛在底下回覆，「寶寶一臉不悅」、「啊是要等多久」、「坐後面内大老闆」、「寶寶有話，但寶寶不說」、「下次有這種辛苦差事直接打給我，我來就可以了」、「雙手都借給你」、「不管停多久都沒問題啦」、「這種要求我一輩子都沒聽過哈哈」；曹峻熊笑說，下次還想再見到這隻狗狗，一定要上前問問牠的大名。

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