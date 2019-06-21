藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽喔長知識了

寵物小組／採訪報導

直擊大自然的珍貴畫面！長期關注環保議題的淨灘志工陳信助20日經過九份山下時，目睹一隻漂亮的國鳥「台灣藍鵲」在草叢邊休息。他正靜靜欣賞鳥兒風采時，發現牠怎麼全身抖不停，當下沒想太多，等到回家上傳影片，才看見藍鵲「竟然全身爬滿螞蟻」，當場驚訝到說不出話來。

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▲台灣藍鵲正在泡超爽「蟻浴」。（圖／環保志工陳信助提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「我也沒見過，真的長知識了！」陳信助一方面開心拍到珍貴畫面，一邊笑說，「我只是想說很奇怪，我從來沒看過牠們有這樣怪異的行為。」當下他覺得好奇又納悶，立馬將短片PO至鳥類社團詢問，「這些藍鵲在做什麼？」，終於在一些賞鳥前輩解說下，了解原來藍鵲是在「蟻浴」啦！

▲藍鵲不停擺動頭部，替自己抓癢癢。



「真的很神奇的蟻浴，用螞蟻來替牠們沐浴，這就是我們不懂的自然界。」陳信助開心地笑說。至於蟻浴是什麼？據悉，蟻浴（英語：anting）是指鳥類將昆蟲（一般是螞蟻）塗抹到其羽毛、皮膚上的舉動，屬於自我塗油的行為。在蟻浴的過程中，鳥類可以用喙銜起昆蟲並塗到體表。

陳信助在臉書貼心附上維基百科解釋，「昆蟲會分泌一些液體，當中含有甲酸等化學物質，這種酸具有殺蟲劑、殺蟎藥、殺真菌劑、殺菌劑的功效。此外，蟻浴能夠去掉昆蟲體內難吃的的酸，讓昆蟲變得更易食用，也可以用作補充鳥類自身的鳥尾油脂。除了螞蟻之外，鳥類進行蟻浴的時候也會使用馬陸。」

根據統計，目前已知超過200種的鳥類會進行「蟻浴」行為，而一些動物像松鼠、穿山甲等動物也會擁有類似蟻浴的行為。很多網友看完藍鵲在大熱天泡「蟻浴」的行為，紛紛在底下留言直呼「長知識了」。「自然界實在太奧妙了，長知識了，謝謝分享」、「珍貴的影像紀錄。謝謝分享」、「好棒的照片，感謝分享」、「長知識了耶」、「難得的分享！」。

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