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還有7天才開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥　呆萌圓仔饋頭發呆

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▲還有7天開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥，呆萌圓仔饋頭發呆。（圖／臺北動物園提供）

▲圓仔：放假就是要耍廢！！！（圖／臺北動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

放假就是要好好讓身心靈都放鬆！臺北市立動物園「不對外開放」進入第三天，所有工作人員在園區內忙翻天！動物園表示，這幾天來努力修繕各項設施修繕與更新工作，例如遊客參觀面優化及建物粉刷，將動物戶外活動場植栽修整，或是在大門入口紅鶴池進行清淤等工作。

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臺北市立動物園「不對外開放」的日子來到第三天，這期間園區內並沒有因為少了人流而顯得冷清，反倒是過去在開園時間內，嚴格禁止車輛進入的遊客參觀步道上，為了加速園區內大大小小的維護工程進行，各種運補車輛來來去去，形成另一種「川流不息」的景像。動物園表示，每位工作人員都卯足了全力，希望在接下來的七天內，能順利完成每項工作既定的目標，以提供遊客更優質的休憩與參觀環境，並縮短施工期程減緩對動物的干擾，顧及動物福祉。

▲還有7天開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥，呆萌圓仔饋頭發呆。（圖／臺北動物園提供）

▲斑哥羚羊自在乘涼。

除此之外，臺北市立動物園也藉著「不對外開放」的機會，於6月19日（一）當天，舉辦了一場頗具規模的消防演練，設定展示了許多珍貴野生動物標本的「教育中心」地下室一樓，特展區中一處電器冒煙起火的事故。

園方提到，為了使模擬狀況貼近真實的火災現場，負責策劃這次消防演練的機電室同仁，還在事前特地向臺北市政府消防局專業同仁請益，務求每個環節都能做到確實，才能有效加強工作人員緊急應變能力與實務操作經驗，並依演練事故發生的各種狀況修訂最合適的處理規則，確保內部通報系統更加完備，讓事故傷害降至最低並儘速回歸正常運作。

▲還有7天開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥，呆萌圓仔饋頭發呆。（圖／臺北動物園提供）

▲保育員合力修繕臺灣獼猴島棲架及增加行為豐富化設施。

臺北市立動物園「不對外開放」還剩下7天，在這裡要再次感謝社會大眾的支持與加油打氣！在重新開放後，園方準備了一系列精采可期的暑期營隊活動，邀請大小朋友一起來參與體驗，歡迎有興趣的民眾把握報名時間，選擇想參加的營隊與梯次，跟著保育員、獸醫師的腳步，一起來發掘與想像中不一樣的動物園。

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▲還有7天開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥，呆萌圓仔饋頭發呆。（圖／臺北動物園提供）

▲大門廣場地面清洗除青苔。

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